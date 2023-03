La confesión más dura de Mónica Cruz sobre la maternidad: “Me hubiera hecho muy infeliz no ser madre”

Era 2002 cuando Mónica Cruz daba el salto al mundo de la interpretación participando en Un paso adelante, la serie de ficción que duró varias temporadas y que obtuvo grandes éxitos. Ahí, la hermana de la estrella del cine español, Penélope Cruz, interpretaba a una bailarina, su otra profesión y también la más desconocida.

Casi más de diez años después, la actriz ha acudido al programa de La 2, Las tres puertas, presentado por María Casado. Ambas, además de compartir el mismo signo del zodiaco, se han dado cuenta que tienen muchas más cosas en común: la naturalidad y espontaneidad a la hora de hablar de los aspectos más íntimos de su vida.

María Casado y Mónica Cruz en La 2 / La 2

En casa de María, el amor al mundo de la interpretación también está presente en la vida de sus hermanos. De hecho, la actriz ha desvelado que, sin duda, "la suerte es haber tenido esos padres que nos han apoyado y escuchado en todo ese proceso que nunca sabes que va a pasar". Sin embargo, por su parte, también ha querido destacar que la danza le ha enseñado "disciplina".

El gran sueño de su vida

Una de las personas más importantes en la vida de Mónica es su hija, de quien no ha dudado en hablar durante la entrevista. La bailarina ha desvelado que ella fue madre por vocación y que después las cosas le fueron llegando solas.

Una confesión a la que no ha dudado en añadir que no le ha dado miedo nunca ser madre en solitario: "Me hubiera hecho muy infeliz no llegar a ser madre", explicaba, afirmando que en su época no habían tantas facilidades ni ayudas para ser madre como sí lo hay hoy en día.

María Casado le ha comentado que ella está dentro de otro tipo de familias, las monoparentales. Algo que le ha llevado a la hermana de Penélope Cruz ha hablar sobre los consejos que le han pedido muchas mujeres a la hora de ser madres: "Esto tienes que ser tú, porque no hay decisión más importante en la vida que saber si quiers ser madre, padre y crear una familia. Hay que normalizar las cosas", declaraba.

Su hija Antonella sabe desde pequeña que no tiene padre, algo que ha querido resaltar Mónica igual que ha querido hacer hincapié en que no existen ayudas para las mujeres que quieren ser madre. Por último, Mónica que veía la barriguita de la presentadora que está embarazada ha manifestado que le daba mucha envidia y que si fuera por ella, hubiera tenido diez hijos: "No me he sentido mejor en mi vida", decía con una sonrisa.