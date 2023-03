Cate Blanchett lo goza bailando en el nuevo videoclip de la banda Sparks

La banda californiana Sparks, liderada por los hermanos Ron y Russell Mael, acaba de presentar una nueva canción, The Girl Is Crying In Her Latte. Se trata del sencillo principal del que será su próximo disco, el cual saldrá a la venta el próximo 26 de mayo bajo el sello discográfico Island Records.

El nuevo tema llega acompañado de un vídeo oficial protagonizado por la mismísima Cate Blanchett. Luciendo un llamativo traje de color amarillo, gafas negras y auriculares rojos, la actriz australiana baila meneando efusivamente los brazos y las piernas. Según se detalla en la descripción del vídeo, fue la propia intérprete la encargada de idear la coreografía. Tras ella, el vocalista Russell se sienta en un taburete y su hermano mayor Ron aparece junto a un café, que después derrama.

"Conocimos a Cate Blanchett en París en los Premios César del año pasado, sin saber que un año después, una de las grandes actrices de nuestro tiempo (¡y una persona espléndida!) accedería amablemente a prestar sus habilidades para mover el trasero en el primer vídeo de nuestro nuevo álbum, The Girl Is Crying In Her Latte. Los sueños se hacen realidad. Dormiremos bien esta noche sabiendo que siempre podremos decir que hemos coprotagonizado una película con Cate Blanchett", explicó el dúo en un comunicado.

En unas declaraciones en Variety, Russell comentó que cuando Cate escuchó la canción por primera vez, dijo: "Estoy riendo y llorando al mismo tiempo". A lo que él pensó que aquel "era un comentario muy acertado sobre esta canción".

"Ni siquiera sabíamos que ella iba a bailar. Le dijimos: Ven y párate en nuestro video. Pero bailar era lo que ella quería hacer con esa canción. Además, llegó con los auriculares rojos con los que aparece en el video", declaró. Por su parte, Ron añadió: "Adoptó realmente un personaje. La forma en que se organizó para estar quieta en las estrofas e hiperactiva en los estribillos fue perfecta para la canción".

Sparks - The Girl Is Crying In Her Latte (Official Video) - Starring Cate Blanchett

Por su parte, la interprete afirmó que le encanta la manera en la que el dúo lleva a cabo su trabajo y declaró que admira el sentido del humor que tienen. "Me encanta su sentido del humor y cómo se toman el trabajo en serio, pero no a sí mismos. Ya sabes, 'The Girl Is Crying In Her Latte' es tan profundo y superficial, simultáneamente", apuntó Blanchett.

Una banda de culto

Su trayectoria comenzó en 1971 y su música, que incluye muchos sintetizadores, y su aspecto excéntrico, además de la extraña combinación de sonidos que usan y sus extrañas e irrepetibles actuaciones, los convirtieron en uno de esos grupos musicales de culto a los que es difícil encasillar en un solo género o estilo, pero que arrasan allí donde van.

Sparks en 1975. / Evening Standard/Hulton Archive/Getty Images

Ahora, el dúo acaba de anunciar nuevas fechas de gira por Europa y América del Norte para 2023, antes de sus conciertos previamente anunciados en el Royal Albert Hall de Londres este mayo. Además, actuarán en el Festival Primavera Sound en Barcelona y Madrid.

Nominada al Oscar por octava vez

Con dos Oscar, cuatro Globos de Oro, tres BAFTA y el primer Goya Internacional que recogió el año pasado en Valencia, la actriz está de nuevo nominada al Oscar por la película TÁR. La actriz poco o nada más tiene que demostrar a estas alturas, pero, en cada proyecto que asume, cuando parece imposible, se supera a sí misma.

Blanchett comparte la candidatura a Mejor actriz junto a Ana de Armas, que opta al premio por su interpretación en Blonde, donde representó a la mismísima Marilyn Monroe, y con Michelle Yeoh, nominada por Todo a la vez en todas partes.