La colaboración soñada que a Pau Donés le quedó pendiente

Llega una nueva entrega de La Maleta de Pau y nos sigue regalando auténticas joyas sobre la carrera de Pau Donés junto a su banda, Jarabe de Palo. Se trata de un espacio en el que el grupo, semanalmente, comparte con todos sus seguidores muchos recuerdos de la vida y del inmenso legado que nos ha dejado el artista catalán.

Esta semana, La Maleta de Pau nos regala una simpática y gamberra entrevista que el cantante de La Flaca concedió a la Revista 40 de los 40 Principales en marzo de 2011, con motivo del lanzamiento del que era el octavo álbum del grupo, ¿Y ahora qué hacemos?.

- Lo más bonito que te ha dicho un fan...

Tus canciones forman parte de la banda sonora de mi vida.

- Algo que no depende de cómo se mire...

Nada. Todo es relativo.

- Dos días en la vida que te hayan marcado...

El día en que nací y la primera vez que me escuché en la radio.

- Te gusta invertir tu tiempo...

En componer temas, cocinar, dormir, amar... y subir al monte con Pepi, mi San Bernardo.

- "Quien baja canciones es un ladron"

Si no pagas por ellas, robas. Menos demagogia y a proteger la cultura.

- "Soy unas mil leches"

De madre catalana y padre aragonés. Es decir, soy un charnego. Medio moro y medio cristiano.

- "No me avergüenza decir que no leo"...

Pues sí. Tengo dislexia. Y prefiero escribir canciones.

- Sí. Explicaté: "Siempre voto en blanco"

Creo en el sistema democrático, pero no en sus actores.

- Desvela alguna...

Un corazón y una nota cuando empecé a grabar "Amor, vida y amistad" en japonés. El nombre de mi hija en tibetano. La letra de Déjame vivir en las costillas. Unos colibríes en el hombro... ¿Ya?

-Tienes tatus hasta en...

A ti te lo voy a decir. Tengo muchos, pero no por estética. Cada uno tiene su historia.

- Creíste morir cuando...

Un tío se saltó un semáforo y me pegué un piñazo en moto. Tenía una de esas japonesas veloces. Ya no.

- El mejor viaje...

La vuelta a casa. ¡Es la hostia para los que viajamos tanto!

- Una manía en los conciertos...

Echarme colonia pachuli antes de salir. Pachuli... ¡yo!

- Te arrepientes de...

Enfadarme. Una pérdida de tiempo.

- El vaso medio lleno o medio vacío...

Soy optimista. La vida son dos días y no me gusta que me la amarguen.

-Tu última estupidez fue...

Subir a la montaña a -18°C ¡Aún tengo una contractura en el cuello!

- Admiras a...

Soy muy poco devoto.

- Lo que más te cabrea es...

La falta de compromiso.

- Internet lo usas...

Para informarme. Y comunicarme, que vivo en el culo del mundo.

- Tu música sirve para...

Me une al mundo que me rodea. Con ella hablo de lo que me gusta.

- Una canción es...

De Antonio Vega cogí su poética. Y de Kiko Veneno su síntesis. Lo agitas y sale una canción. Es poesía musicada.

- La publicidad (tus inicios) es...

Una herramienta de venta. Nada malo.

- Un consejo para el músico que empieza...

El otro día Steve Jobs dijo: "Defiende en tu vida lo que creas correcto. No sigas los dogmas de otros". Pues eso.

- Has sido padre. A tu niña le dices...

Más juego y menos estudio. Me pongo malo si llega con muchos deberes. Prefiero que vea plantas en el campo que un libro.

- ¿Barça o Madrid?

La música, tío. El fútbol es una lacra.

- La ley Sinde...

A ver si funciona. No puede ser que España sea el segundo país más pirata del mundo. Nuestro gran escaparate somos los artistas, además del Barça y el Madrid.

- De ahí lo de montar un sello...

Sí, pero conmigo la industria se portó bien. Lo que pasa es que tenemos objetivos distintos: yo, la calidad. Ellos, no cerrar el negocio.

- Lo mejor y lo peor de llevar 15 años en este mundillo...

Lo mejor, la música. Y lo peor, la piratería y lo mal que se ha llevado el negocio.

- Y en Berlín viviste por...

Me fui medio año. Es una ciudad amable, creativa, joven y despierta.

- Casa en Pirineos y Formentera ¿Mar o Montaña?

Montaña. Con su esquí, snow y sus paseos.

- Ese te lo vi en una camiseta. ¿Es tu favorita?

Prefiero una de la Fonda Platé, un bar de Formentera. Tiene 10 años

- Dime un disco de rock...

Ahí van cuatro: Rock & Roll Music (Beatles), Steel Wheels (los Rolling), Let's Dance (David Bowie) y Never Mind the Bollocks (Sex Pistols).

- Tienes una buena colección...

Tengo 18. ¡La afición típica del mal guitarrista! La primera llegó a los 10 años. Y mi favorita es una Breedlove a medida, con una rana incrustada que me regaló Antonio Vega

- A este paso, saldrás solo con tu guitarra...

Me encanta jarabear con mi grupo, pero si llego a un bar y veo una guitarra, me arranco.

- Suena más rock por...

Tenía ganas de hacer el gamberro. Guitarras, bajo, batería y ya. Somos menos, pero sonamos igual de contundentes.

- Dúo soñado...

Keith Richards. Solo por verle entrar en el estudio.

- Colaboran Alejandro Sanz, Carlos Tarque (M Clan), Orozco y Sabina. ¿Amigos?

Sabina sí. Y en casa de Tarque me quedo cuando estoy en Madrid. A Sanz le conocía poco. Versionamos un temón de Francis Cabrel, La quiero a morir.

- El título, ¿Y ahora qué hacemos?, suena reivindicativo...

¡Es la pregunta del millón! Ante tanto cambio, ¿qué hacemos con el curro, la hipoteca, mi vida? O ante la muerte. Yo, chapotear en el infierno

- Tu octavo disco habla...

De amor, en lo que más pensamos. Y de libertad, vital en este momento de crisis. La libertad nos enseña a ser más felices, algo que hemos olvidado.