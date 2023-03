Salen a la venta más entradas para los conciertos de Bruce Sprinsgteen y The E Street Band en Barcelona

Estupendas noticias para los fans de Bruce Sprinsgteen y The E Street Band. La promotora Doctor Music ha anunciado que los últimos reajustes de producción han permitido poner a la venta un "número limitado" de nuevas entradas para los conciertos de Bruce Springsteen and The E Street Band el viernes 28 y el domingo 30 de abril en el Estadi Olímpic de Barcelona, hasta ahora con entradas agotadas.

Las nuevas entradas disponibles son de asiento reservado en grada y de pista y se pueden adquirir desde este mismo jueves, ha informado la promotora en un comunicado. La capital catalana será la única ciudad española en la que actuará, "estando totalmente descartada la adición de más ciudades" en el país en esta gira de 2023, tal y como informó en su día Doctor Music.

La gira europea de estadios de El Boss dará comienzo el viernes 28 de abril de 2023 en el Estadi Olímpic de Barcelona, seguido del concierto del domingo 30 de abril y tendrá parada también en Dublín (Irlanda), París (Francia), Ferrara, Roma (Italia), Ámsterdam, Landgraaf (Holanda), Zúrich (Suiza), Gotemburgo (Suecia), Oslo (Noruega), Copenhague (Dinamarca), Düsseldorf, Hamburgo, Munich (Alemania), Viena (Austria) y Monza (Italia).

"Después de seis años, estoy deseando volver a ver a nuestros increíbles y leales fans el próximo año. Y estoy deseando compartir de nuevo escenario con la legendaria E Street Band. Nos vemos el año que viene...y más allá", afirmaba Springsteen el año pasado.

Estas fechas de 2023 marcarán los primeros shows europeos en vivo de Springsteen y la E Street Band desde que en febrero de 2017 finalizara en Australia su gira mundial de 14 meses The River Tour, gira que fue nombrada como el tour mundial más importante de 2016 por Billboard y Pollstar. El grupo tocó públicamente por última vez en el programa Saturday Night Live en diciembre de 2020, donde tocaron dos canciones de su más reciente álbum de estudio, Letter to You, álbum que debutó en el #1 en once países.

A pesar de no haber dado ningún concierto masivo, Springsteen no ha permanecido quieto este tiempo. El año pasado, dio a conocer su película-concierto The Legendary 1979 No Nukes Concerts, colaboró con el expresidente norteamericano Barack Obama en el libro Renegades: Born In The USA y retomó su exitoso espectáculo Springsteen on Broadway en la reapertura de los teatros de la ciudad de Nueva York el verano pasado.

Los miembros de la E Street Band son: Roy Bittan (piano, sintetizador), Nils Lofgren (guitarra, voz), Patti Scialfa (guitarra, voz), Garry Tallent (bajo), Stevie Van Zandt (guitarra, voz), Max Weinberg (batería), con Soozie Tyrell (violín, guitarra, voz), Jake Clemons (saxofón) y Charlie Giordano (teclados).