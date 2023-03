Premios Ídolo 2023: del Triunfo de Laura Escanes al polémico look de Tamara Gorro

"Lo bueno si vuelve, dos veces bueno", con estas palabras anoche Ana Milán volvía a subirse al teatro Príncipe Pío para presentar la II Edición de los Premios Ídolo, los galardones creados por Dulceida y que premian la labor de los creadores de contenido. Una noche que cientos de rostros conocidos dentro del mundo de las redes sociales, así como artistas, no se quisieron perder.

Dulceida en los Premios Ídolo. / Getty / Beatriz Velasco

Desde las 17:00 horas, la tensión en el exterior del recinto ya se palpaba. Miles de fans no dudaron en acercarse al recinto para ver, aunque fuese desde lejos, a sus ídolos (y nunca mejor dicho), pero también fueron muchos medios los que estuvieron allí presentes para no perderse ningún sarao, entre ellos nosotros, LOS40.

Los ídolos de la alfombra roja

Después de pasar por chapa y pintura y vestidos como la ocasión lo merecía, era el momento de presumir de looks. Laura Escanes, Xuso Jones, Sofía Suescun, Dulceida, Anita Matamoros, Susana Bicho, Melyssa Pinto, Daniel Illescas, Belén Esteban, Anabel Pantoja y muchas más desfilaron por la alfombra roja y sorprendieron con sus espectaculares estilismos.

Algunas optaron por el brilli brilli, otras por las transparencias, algunos fueron más clásicos y, sin embargo, otras como Tamara Gorro aprovecharon la ocasión para homenajear a todas aquellas personas que sufren Cáncer mandando un importante mensaje. Sin embargo, a pesar de su buena intención, fueron muchos quienes cuestionaron "dónde estaba el apoyo".

¿Qué sería de la vida sin música? Cualquier evento es más llevadero si la música está presente, y en los Ídolo no iba a ser menos. Vicco, Edurne, Beret, Ginebras, Belén Aguilera, Dani Fernández, Chanel, Abraham Mateo y Carlos Sadness, entre otros, no dudaron en acudir a la segunda edición de los premios. LOS40 quisimos preguntarles con cual de sus canciones representarían su look de esta noche y... ¡se atrevieron a cantarlas!

Las ausencias más sonadas

Fueron muchos de sus seguidores quienes se preguntaron dónde estaban María Pombo, Marta Pombo, María Frubies, Rocío Osorno y Teresa Bass... Y como verdad solo hay uno, han sido ellas mismas las encargadas de dar o no una respuesta.

Quien fuera el año pasado ganadora del premio Ídolo del Año, María Pombo, aseguraba que estaba siguiendo la gala vía streaming, pero que por motivos laborales no pudo ir. Por otro lado, su hermana, si ha querido dar una versión más contundente: Tomé la decisión de no ir por un tema personal con uno de los nominados. Un "creador de contenido" que creció gracias a insultarnos a mí y a mis hermanas. Algo que jamás toleraré es el hater y el bullying" decía tajante.

Por el lado de la influencer de moda, aseguraba mostrarse en contra de algunos detalles del evento: "No estoy de acuerdo con algunas decisiones que se han tomado y para ir a disgusto prefiero quedarme en casa", decía Teresa, mientras que su íntima amiga Osorno decía que tampoco iba.

El triunfo de Laura Escanes tras "un año difícil"

"No me he preparado nada"; "no me lo esperaba" y "no sé ni qué decir", tres frases que durante la gala estuvieron muy presentes y que Paco León fue el encargado de recogerlas con humor cuando recogió su Premio al Ídolo Proyecto Audiovisual para Raibow.

Los Premios Ídolo volvían y también Ana Milán, la encargada de conducir la gala con su naturalidad. El primer galardón era para Dani Fernández, el intérprete de Si tus piernas subía a recoger el Premio Ídolo a la categoría Música. Feliz a la par de sorprendido desvelaba que no se había preparado nada porque competía con gente muy potente que se lo merecían más.

Dani Fernández en los Premios Ídolo. / Getty / Beatriz Velasco

Era el turno de Madame de Rosa que recogía el premio a la categoría Moda y más tarde Marta Díaz conseguía conquistar la categoría lifestyle: "Consiero que soy mi peor hater. Mamá va por ti". Por segundo año consecutivo, Lola Lolita alcanzaba el Premio Ídolo a la mejor tiktoker y lanzaba una advertencia: "Que se preparen los de Twitch porque voy a empezar ahí".

El Ídolo al Humor se lo llevó Eva Soriano y junto a Lalachus protagonizó un meme a lo Beyoncé. Por otro lado, uno de los mejores amigos de Dulceida, Luc Loren, recogió el premio a Stay True: "Gracias a los míos porque me dicen la verdad, aunque duela".

Entre tanto premio, también hubo tiempo para la música: Ginebras interpretaron Ansiedad, Beret sacó su lado más emotivo y nos deleitó con Ojalá, Leo Rizzi sorprendió con Amapolas, una de las reinas del Benidorm Fest, Vicco nos puso a bailar Nochentera y Álvarito de Luna hizo una combinación de Tu nombre, Portarse mal y Juramento eterno de sal, canción en la que aprovechó para mandarle un beso a su chica y dedicársela.

Laura Escanes en los Premios Ídolo. / Getty / Carlos Alvarez

Y así, tras un año duro,la noche iba terminando y era el momento de saber quién se llevaría el Ídolo al Creador digital del año, uno de los más importantes de la noche. Y entonces sonaba el nombre de Laura Escanes: "Ha sido un año difícil, pero estoy feliz. Me viene a la cabeza mi hija y quiero decirle que todo esto va por ella", aseguraba.

Poniendo el broche final a la gala, era el momento de disfrutar del after party y también momento de apagar el teléfono. Así que, larga vida a los Premios Ídolo y que LOS40 sigan viviéndolo.