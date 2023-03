La actriz de 'Stranger Things' Grace Van Dien deja la interpretación tras sufrir acoso sexual

La actriz estadounidense Grace Van Dien, conocida mundialmente por trabajo en la última temporada de la exitosa serie de Netflix Stranger Things interprentado a la joven Chrissy, una animadora muy popular que acaba manteniendo una inesperada relación con Eddie, uno de los alumnos más inadaptados de la Escuela de Secundaria de Hawkins, ha anunciado en su canal de Twitch que se retira de la interpretación y que, desde ahora, se centrará en el streaming una práctica en la que tiene una dilatada experiencia.

Van Dien ha explicado a su comunidad en la plataforma de vídeo en stream de Amazon que, después de haber participado en diferntes proyectos audiovisuales desde que saltó a la fama con la serie de Netflix, ha decidido centrarse únicamente en su papel de creadora de contenido y dejar de lado su faceta como actriz. Pues, según ha detallado la propia intérprete, en las últimas películas en las que ha participado ha sufrido situaciones incómodas con la gente con la que he tenido que trabajar que, aunque ella no las ha calificado como tal, se corresponden con el acoso sexual.

La streamer de 26 años ha asegurado que, al contrario que en sus trabajos en el cine y la televisón, en Twitch tiene el poder sobre lo que hace y puede escoger con quién quiere colaborar y con quién no. Sin embargo, cuando en el pasado reciente se ha encontrado en los rodajes, ha tenido que lidiar con situaciones incómodas e intimidatorias como que uno de los productores, a quien ha calificado como su "jefe", le proponga hacer un trío con él y con una prostituta.

"En una de las últimas películas que hice, uno de los productores contrató a una chica con la que se acostaba y luego me pidió que hiciera un trío con ellos. Así que... Ese era mi jefe. Y no lo hice, lloré y me enfadé muchísimo. Así que cuando la gente me pregunta cómo es posible que el streaming sea mejor para mi salud mental, esta es la razón. Puedo quedarme en mi casa y jugar a videojuegos, y mi jefe no me pide que me acueste con él... Por eso es mejor", ha explicado Van Dien en su canal de Twitch BlueFille.

BlueFille, un canal con casi 300.000 seguidores

Grace Van Dien es una streamer muy reconocida en Twitch. Más allá de sus trabajos como actriz, la intérprete lleva varios años impulsando BlueFille, un canal en la plataforma de streaming de Amazon en el que ofrece continuamente contenido sobre videojuegos, principalmente centrados en el Valorant, el Among Us y el Fortnite, pero también sobre lifestyle con largas charlas en las que, entre otras muchas cosas, les ha explicado a lo largo de los últimos meses a sus seguidores cómo ha sido combinar su vida de streamer con la de una actriz mundialmente reconocida por su trabajo en Stranger Things.

Solo en Twitch BlueFille tiene 295.260 seguidores, en Instagram, bajo su nombre real, Grace Van Dien tiene más de 1,5 millones de followers y en Tik Tok, sin duda la red social en la que verdaderamente se desenvuelve como pez en el agua, suma 4,1millones de fans