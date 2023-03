Mike Rutherford, miembro de Genesis: "Es una pena, pero Phil Collins está mucho más inmóvil que antes"

Por todos es sabido que el artista británico Phil Collins, de 72 años, padece desde hace años problemas de espalda y movilidad, desde que en el año 2007 sufriera una lesión en la columna, por la que ha tenido que ser intervenido en varias ocasiones, que le dañó las vértebras en la parte superior del cuello, hecho que le provocó daños en los nervios.

Desde ese momento, la salud del músico no se ha recuperado del todo, sobre todo porque la última de las intervenciones afectó a su sistema nervioso. Estos problemas le obligan a caminar ayudado con un bastón y a tener que cantar sentado, como ocurrió en la gira de despedida de los escenarios de la banda Genesis el año pasado.

"Estoy un poco discapacitado físicamente, lo cual es muy frustrante porque me encantaría tocar. Apenas puedo sostener una baqueta con esta mano, así que hay ciertas cosas físicas que se interponen en el camino", declaraba un melancólico Phil hace meses.

"Todos somos hombres de avanzada edad y creo que, hasta cierto punto, probablemente habrá que dejarlo pronto. Por mi parte, no sé si quiero salir a la carretera más", revelaba el cantante, que lamentó encarecidamente no poder tocar su instrumento en los conciertos. De hecho, en la gira de despedida de Genesis después medio siglo de carrera musical, tuvo que ser su hijo, Nic Collins, quien estuvo a los mandos de la batería, mientras que el mítico músico únicamente hizo el papel de vocalista.

Phil Collins y su hijo Nic Collins, tocando la batería, durante un concierto en Berlín en marzo de 2022. . / Gina Wetzler/Redferns

Ahora, el exguitarrista de Genesis, Mike Rutherford, ha acudido a una entrevista en BBC Breakfast, programa matinal de la BBC, para promocionar su próxima gira con Mike + The Mechanics, en la que el hijo Collins estará de nuevo a los mandos de la batería.

Salud delicada

Además, Rutherford ha aprovechado para actualizar el delicado estado de salud en el que se encuentra su amigo y compañero de la banda. "Como saben, Phil está un poco... Está mucho más inmóvil de lo que solía estar, lo cual es una pena, pero en la gira estaba de buen humor. "Está bien ahora en casa, disfrutando de la vida. Ha trabajado muy duro a lo largo de los años".

En el momento en el que se le preguntó que quién era mejor batería, si Phil Collins o su hijo, Rutherford dijo: "Siempre apoyo a los padres porque soy de esta generación. Phil es el batería más increíble, pero Nic también es fantástico. Como su padre, pero un poco diferente. Fue realmente agradable tenerlos a los dos juntos".

Phil Collins junto a su hijo Nic en 2016. / Gustavo Caballero/Getty Images

Una venta millonaria

El pasado mes de septiembre, el popular cantante, compositor y batería vendió parte de su catálogo de canciones en solitario, con Genesis y con Mike and the Mechanics a la empresa Concord Music Group. Como suele suceder en estas situaciones, las cifras del acuerdo no han sido desveladas, pero según el Wall Street Journal, el acuerdo fue valorado en más de 300 millones de dólares.