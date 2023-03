Pete Townshend, guitarrista de The Who, graba su primera canción en solitario en 29 años

El próximo 24 de marzo, Pete Townshend, guitarrista del grupo The Who, publicará Can't Outrun The Truth, su primer single en solitario en 29 años. La canción, que ha sido compuesta y producida por su mujer, la artista Rachel Fuller bajo su seudónimo, Charlie Pepper, se inspiró en las dificultades que todos habían experimentado por la falta de interacción durante la pandemia.

Además, a Rachel también se le ocurrió que los jóvenes en tratamiento contra el cáncer podrían identificarse con estos sentimientos de aislamiento. Por esta razón, todos los beneficios obtenidos de su venta se destinarán al Teenage Cancer Trust, la organización benéfica, fundada en 1990 en Reino Unido, que presta su apoyo y atención a jóvenes con edades comprendidas entre los 13 y los 24 años que padecen esta cruel enfermedad, con el fin de mejorar su vida.

Can't Outrun The Truth se grabó en el estudio casero de la pareja en septiembre de 2021, con Pete a la guitarra lap steel, al violín y cantando. "Acabábamos de mudarnos de casa y Pete estaba más feliz que una perdíz en su estudio trabajando, mientras que yo me subía por las paredes, no podía hacer nada creativo y, obviamente, no podíamos ir a ningún sitio. Realmente empecé a pensar en lo increíblemente difícil que iba a ser este periodo de tiempo para otras muchas personas. Escribí la letra y luego me senté al piano y compuse la música, y entonces pensé: "Oh, me gustaría grabarla, porque realmente no es mala la canción en absoluto y, como mis días de cantante ya han pasado, le pedí a Pete que grabase la maqueta", cuenta la artista británica.

Pete Townshend junto a su mujer, Rachel Fuller. / David M. Benett/Dave Benett/Getty Images for EJAF

Además, la esposa de Townshend añade: "Una de las cosas que aborda la canción es que parecía que habíamos trazado un antes y un después del fin de la pandemia, vale, volvemos a la normalidad. Ya nadie habla de COVID. No hay historias en los periódicos y nadie quiere hablar de esos dos años transcurridos. Y creo que para muchas personas hay secuelas importantes, la gente realmente sigue luchando por superarlos y sólo porque la gente diga que hay que seguir adelante no se disipan los problemas. Creo que a mucha gente le sigue resultando muy duro".

Por su parte, Pete reconoce que ha ayudado a Rachel a hacer las maquetas de varios de sus proyectos teatrales. "Trabaja muy rápido, no es, vamos al estudio dos semanas a trabajar en este proyecto. Lo hacemos dos horas, o una hora más tarde, y ya está, así que resulta muy fácil trabajar con ella", explica Townshend.

Can't Outrun The Truth no sólo es el primer single de Townshend como silista en 29 años, sino que además vendrá acompañado de su primer vídeo en solitario en 40 años, el cual ha sido rodado en una serie de tomas únicas.

Pete Townshend 'Can't Outrun The Truth' trailer

Rachel y Pete se pusieron en contacto con el legendario artista Damien Hirst para que creara la ilustración de la portada. ¿El resultado? Una pintura única de Townshend, que adorna la funda de 200 singles de la canción, que Pete firmará, quedando así destinados a convertirse en piezas de colección, y que estarán disponibles exclusivamente para los fans que asistan a los conciertos de Teenage Cancer Trust en el Royal Albert Hall del 21 al 26 de marzo.

"Los años de la pandemia han sido terribles para las organizaciones benéficas; el Teenage Cancer Trust se creó con el fin de recaudar fondos de una serie de conciertos en el Albert Hall cada año y todo eso era inviable. Así que, la idea del proyecto ha surgido durante el confinamiento para hacer algo al respecto la salud mental, pero también en favor de esta organización benéfica en particular. La canción es muy conmovedora".