Miley Cyrus, Maluma, Becky G, Laura Pausini y Myke Towers suben la temperatura con sus nuevas canciones

Cuando quieres que llegue un día, el tiempo corre muy lento. Y es que, ¿quién no ha soñado durante la semana con la llegada del viernes para así disfrutar de un merecido descanso y de las novedades musicales de sus artistas favoritos? Pues se acabó la espera.

Y es que si marzo se inauguraba con lo nuevo de Manuel Turizo, Marshmello, Marc Seguí, Lali y Nicki Minaj, entre otros, prepárate porque llega otro elenco de artistas imparables. ¡Dale al play y escucha sus nuevos lanzamientos!

Viernes 10 de marzo

Miley Cyrus - River. La artista ha estrenado su tan esperado álbum de estudio Endless Summer Vacation, con el que inaugura una nueva era musical. Una de las canciones que incluye en este nuevo tracklist es River, que nos acerca a su liberación aún más tras la ruptura con Liam Hemsworth. Es una oda a los sintetizadores que nos recuerda al espíritu de la música de los 80.

Maluma - La Reina. El artista colombiano ha querido rendir homenaje a las mujeres sin importar su color de piel, figura o procedencia, en una canción de ritmos urbanos y tropicales. Su letra llega cargada de halagos hacia ellas en la semana del Día Internacional de la Mujer. Además, el propio Maluma ha dirigido su videoclip.

Becky G, Omega - Arranca. ¿Tienes ganas de verano? Con la subida de las temperaturas, está más cerca de lo que imaginas. Pero si escuchas lo nuevo de estos dos artistas, te trasladas directamente a un día de playa, de calor y de buen rollo. ¡Arriba los ritmos tropicales con toques de merengue!

Laura Pausini - Un Buen Inicio. La leyenda musical da la bienvenida a una nueva era musical de la mano de esta balada pop que habla de su resurgimiento. Y es que en estos años de pausa, la artista ha confesado haber tenido tiempo para dedicarse a sus pensamientos, que le han llevado a la conclusión de que no debe escuchar las palabras que le dejan cicatrices. "Quiero demostrarme a mí misma y a quienes me juzgan que la vida me ha enseñado a luchar por las cosas en las que creo", dice.

Myke Towers - Aguardiente. El puertorriqueño anuncia al fin que su nuevo álbum La Vida Es Una llegará el 23 de marzo, y lo hace de la mano de este lanzamiento. Los sonidos del reggaeton son claros protagonistas, convirtiendo la canción en una clara candidata a ser la protagonista de la pista de baile.

Soraya - La Cita. La artista llega con una de sus canciones más positivas. Es una clara invitación a vivir el presente, a bailar y a disfrutar de la gente a la que quieres. Y, además, nos deleita con unos sonidos afro-pop de lo más pegadizos.

Nicki Nicole - No Voy A Llorar. La argentina nos abre su corazón en su nueva canción, que habla de una dolorosa ruptura y de su superación cuando acepta que esa persona formó parte del pasado. El tema empieza al estilo de una canción de Sped Up para posteriormente dar paso a su voz original y unos sonidos pop.

Tiësto - All Nighter. Si tenías ganas de fin de semana, este reconocido DJ te acompañará con su nueva canción. Al más puro estilo del house que le caracteriza, nos deleita con unos sonidos imparables y pegadizos que nos trasladan directamente a la pista de baile.

Calvin Harris, Ellie Goulding - Miracle. Son, sin duda, una de las parejas musicales más relevantes del EDM. Han vuelto a unirse en una canción de sonidos dance que demuestran que tienen una química inquebrantable.

Juan Magán, Kidd Keo - Bye. El trapero y el rey del electrolatino se unen en una canción con unos sonidos de pop/rock que demuestran que ambos pueden moverse por distintos estilos musicales. ¡A darle caña al fin de semana!

Otros artistas que se unen a la ola de novedades musicales de la segunda semana de marzo son Eladio Carrión y Future con Mbappe Remix, Rels B con Lo Que Hay X Ahí, SFDK con su disco Inkebrantable, Sen Senra con No Quiero Ser Un Cantante, Hens con Cuenta Conmigo, Paula Koops, Candela Gómez y Marmi con Mejores Amigos, Nena Daconte con Me Iré y Rvssian, Danny Ocean y Sean Paul con No Me Controles.