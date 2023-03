Soraya lanza el videoclip de ‘La cita’ en el que sale su hija Manuela: “Es el sueño de cualquier niña”

Soraya lanza nueva canción, La cita, un tema muy especial con mensaje incluido que creó a principios de año. Asegura que en ese momento “nos pareció una buena idea ofrecer una mano. El tema de La cita es como si una mano amiga te invitara a salir, a celebrar la vida, es una invitación a ser un poquito más felices”.

Ella celebra la vida y tiene muchos motivos para hacerlo: “El sueño de mi vida fue dedicarme a la música y tengo la suerte de haberme podido dedicar a ello y tener la oportunidad. También el sueño de mi vida fue, en su momento, ser mamá y ya soy mamá de dos niñas. Mi sueño es tener una casita en el campo algún día. Tengo muchos sueños, es bonito que una persona tenga una motivación en la vida, eso es lo que nos hace estar vivos”.

La ha compuesto con el mismo equipo de sus últimos singles que está formado por colombianos y españoles afincados en Miami a donde ella viaja de vez en cuando. “Estoy trabajando con este equipo desde Qué bonito que se ha convertido en un himno y me gusta trabajar con ellos porque tienen una capacidad de crear canciones universales, para todos los públicos y es un poco el rumbo que estoy tomando en mi carrera”, reconoce.

“En otro momento de mi vida me centré en la música de baile y, ahora, como madre y la responsabilidad que tengo como artista, me gusta hacer canciones que nos hagan reflexionar, que nos toquen el sentimiento, que nos toquen el alma, que nos hagan un poquito más felices”, explica sobre lo que busca a día de hoy con sus canciones.

Su primer testeo con público ha sido con niños, con un colegio. “De alguna manera, nuestros hijos o los jóvenes son el futuro y espero que mi música siga llenando no sólo a los de mi edad, a los que han vivido mi carrera desde el principio, sino a mis nuevas generaciones”, pedía.

Cameo de Manuela

En el vídeo de esta canción podemos ver a su hija mayor, a Manuela, bailando y paseando con ella. “Mis hijas forman parte de mi vida y también de mi trabajo, porque son muchas veces mi inspiración. Cuando creo canciones pienso si mis hijas se sentirán identificadas con esos temas, si les gustarán. Las tengo muy presentes. Hay una letra de Qué bonito que cada vez que canto la estrofa que dice ‘esos ojitos esperanza’ veo los ojitos de mi hija. Ojalá pudiera tener a mis hijas en todos mis proyectos, porque son momentos que voy creando con ellas y el día de mañana recordarán que estaban conmigo en este vídeo o en este concierto”, explicaba sobre un tema, el de la sobre exposición de los niños, que siempre genera polémica.

“Olivia porque es muy pequeña, pero en cuanto empiece a comportarse un poco más, me la llevaré a cualquier lado, seguro”, aseguraba sobre la pequeña a la que todavía no la hemos visto ni sobre el escenario ni en un videoclip.

“Manuela le da la importancia que tiene cada cosa. Es un videoclip de mamá, pero ella sale bailando que es algo que lleva haciendo desde los tres años que la apunté a ballet y es algo cotidiano en ella. No se le ha pedido nada más que participe como ella es. Ha sido muy divertido”, aseguraba.

Lo han grabado en la ciudad de Jerez. “Los niños no mienten, mi hija está feliz de participar en un videoclip con mi hija”, admitía, “verse en peluquería, cuando la estaban pintando las pestañas, vestirse, es el sueño de cualquier niña”.

Además de bailar, también pasea con su madre, ambas vestidas a juego. “Manuela me copia mucho. Le gusta vestir como a mamá. Alguna vez me dice, ‘esto algún día será para mí, ¿verdad mamá?’. De hecho, me ha robado algún jersecito de talla pequeñita y se lo pone para salir. No le gustan los pantalones vaqueros, pero si se los ponen mamá, se los pone Manuela. Parece que le gusta ir igual que mamá y a mí también me encanta verla así. Y mira que no era muy fan de eso, de que los papás y las mamás vayan igual que sus hijos, pero ahora me declaro super fan”, confesaba.

Futura artista

También vemos a la pequeña cantar al final del vídeo. “Aptitudes tiene. Manuela es una niña muy especial. Ojalá que todos los niños que quieran ser artistas tuvieran papás que se dedicaron porque es un camino que ya tienen hecho, pero sí que es verdad que Manuela tiene aptitudes”, admitía

“Cantar no canta, pero tiene muy buen oído y el ritmo lo tiene fenomenal. Será lo que ella quiera ser. Si ella decide ser artista, va a tener la mejor manager del mundo”, aseguraba entre risas.