40 cosas sobre Alda, por Alda

Alda es uno de esos artistas que descubres y que te sumergen en sus canciones desde el primer segundo. Y es que cuentan con unos ritmos urbanos muy pegadizos capaces de llevarte directamente a la pista de baile.

Él es de Canarias y, como casi todo lo que allí se cuece, tiene contenido y ganas de sobra para conquistar las listas de éxitos. Pero en LOS40 Urban queremos ir más allá y conocer más sobre este artista. Éstas son 40 cosas sobre Alda, por el propio Alda:

1. Nombre completo: Aldair Francisco Trujillo Medina.

2. Año y ciudad de nacimiento: 21 años, Las Palmas de Gran Canaria.

3. ¿Cuál fue tu primer contacto con la música? Desde chiquitito mi padre me ponía música en la autocaravana y en la calle fue mi primera toma de contacto rapeando.

4. ¿Cuándo supiste que querías dedicarte a ella? Lo supe cuando empezó a funcionar mi música.

5. La canción que te hubiese gustado componer: me hubiera gustado componer Orgullo de Justin Quiles.

6. Un género musical en el que nunca te adentrarías: Drum and bass.

7. Un artista y/o artista favoritos: Lil Baby / Don Omar.

8. La música que escuchabas en casa de pequeño: mi padre me solía poner mucha música de los 80s y mucho Michael Jackson.

9. Una canción con la que estés obsesionado ahora mismo: De Carolina de Rauw Alejandro.

10. La que odies escuchar ahora mismo: la sesión de Shakira.

11. El artista o la artista con el/la que te gustaría colaborar: Chencho Corleone o Ñengo Flow.

12. ¿Es un sueño o una realidad? Sueño que se podría hacer realidad.

13. El músico que está en tu agenda de contactos: desde artistas urbanos como Quevedo, Ptazeta, Juseph, etc… a músicos como Tutto Duran o Jalezz 14. Filmaker o productor.

15. La música para ti es... Una manera de expresar lo que sientes bajo un ritmo.

16. Un hobby o un deporte favorito: fútbol.

17. ¿Cómo definirías la escena de la música en Canarias? Mucho artista nuevo y bueno pero un desastre.

18. Un momento de tu vida que te gustaría volver a repetir: no lo sé.

19. Lo que le dirías al pequeño Alda: “Sigue currando pa que te pegueees”.

20. La red social que más te engancha: Instagram.

21. La que más pereza te da: Twitter o Facebook.

22. Algo que no soportas, que te pone enfermo: las subidas de tono y de ego.

23. Una frase que te repitas mucho: “Pa que te pegues”.

24. Algo sobre ti que muy poca gente sabe: le creé el canal a Ptazeta y le produje sus dos primeras canciones.

25. Una película que te encante o te defina: Rápidos y Furiosos.

26. Algo que se te dé fatal: levantarme temprano.

27. Algo o alguien con lo que estés obsesionado: la música.

28. Tu personalidad: siempre activo, polifacético, chistoso, empático y con muy buena energía.

29. Tu recuerdo de infancia más bonito: cuando jugaba al fútbol.

30. Un juguete o juego de infancia: Call Of Duty.

31. Lo que echas de menos: la familia.

32. Algo de lo que te arrepientas: no me arrepiento de nada lo que me haya pasado ha pasado porque la vida quiso que aprendiera.

33. Tu palabra favorita: fleje.

34. Una manía: bañarme por las mañanas.

35. Tatuajes: no.

36. Un placer oculto (algo que te dé vergüenza reconocer que te gusta): no tengo placeres ocultos.

37. ¿De cuál de tus canciones te sientes más orgulloso de haber creado? ALDA y KIKI Sabes Remix Feat Quevedo, Mafi, La Pantera, Shyderek, Juseph, Duque.

38. Si tuvieras que poner un título a tu próximo tema, sería... El Reloj.

39. Pista de lo próximo que traes: el ritmo de la canción va al tiempo del reloj.

40. Si no fueses Alda y te lo encontrases por la calle, ¿qué pensarías de él? Chiquito flaco perchas.