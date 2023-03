Antonio José: “Las cifras nunca me han agobiado”

Antonio José (Córdoba, 1995) lleva toda la vida dedicándose a la música. Lo conocimos encima del escenario de Eurovisión Junior 2005 cantando Te Traigo Flores siendo tan solo un niño. Nos cautivó en la tercera edición de La Voz en 2015—todavía recordamos aquella versión de Aprendiz con la que ganó el concurso— y se consolidó como artista con temazos como Lo que hará mi boca, A un milímetro de ti o Por Mil Razones.

Este 2023, Antonio José lanza su nuevo álbum de estudio, EL PACTO, bautizado, así como un homenaje a sus fans y que representa la alianza que tiene con ellos. Un título que es toda una declaración de intenciones. Igual que su nueva canción, Hoy no estás sola, el cuarto adelanto de este disco.

Se trata de un tema que, a pesar de llevar años escrito, no había salido hasta ahora. ¿La razón? Que Antonio José no había encontrado el momento de lanzarlo. Ahora, con una energía renovada y con una sonrisa de oreja a oreja —la que tiene un artista orgulloso de su trabajo—, se ha animado a lanzarla. ¡Y menudo regalo para los fans!

Para hablar sobre esta canción, su nueva era musical, su paso por algunos de los programas más exitosos de la televisión y sus planes de cara al 2023, Antonio José se sienta con LOS40.

Pregunta (P): ¿Por qué has decidido sacar Hoy no estás sola como nuevo adelanto de EL PACTO?

Antonio José (A): EL PACTO va a ser un disco que va a significar mucho en mi vida. Lo he querido ir desnudando poco a poco. Esta canción es la más importante. Llevo cinco meses terminando de ajustar unas cositas que tenía en la cabeza con esta canción. Es un tema que escribí hace tres años. Creo que no encontraba el momento para darle su huevo. Ahora, de la forma en la que me siento, era el momento oportuno para que viese la luz y estuviese en este disco tan importante.

P: ¿Y por qué no encontrabas el momento para lanzarla?

A: Creo que una persona pasa por diferentes fases. Cuando escribí esta canción estaba en un punto totalmente diferente al que luego me encontré. Ahora, otra vez, estoy en ese lugar en el que uno puede volver atrás y ver todo lo que ha tenido que pasar para ver el punto donde hoy me encuentro. Es un canto a mi alma. Nunca más la voy a abandonar. Creo que mucha gente está pasando por ese momento. Creía que era oportuno contarles que yo también estoy pasando por ese momento. Lo quería hacer de una forma positiva. Estoy en ese momento en el que me quiero muchísimo y estoy feliz con todo lo que me rodea.

Estoy en ese momento en el que me quiero muchísimo

P: El nombre de EL PACTO va por tus fans, ¿no?

A: Sí, por mis fans, por mi familia y por todo lo que me rodea. Creo que tienes que tener lealtad a uno mismo, aceptarse como uno es y quererse. Cuando tienes todas esas cosas con uno mismo, es más fácil. Te quitas de prejuicios y una vez que te los quitas eres libre.

P: ¿Pero en algún momento no te has sentido libre?

A: No, es una metáfora. No es que no me perteneciera una voz. Es verdad que yo siempre he decidido todas mis decisiones. Por el motivo de que, si me equivoco, que sea porque lo hago yo. Digo que mi voz es libre y hoy digo lo que pienso sin miedo a que me juzguen. Fuera prejuicios.

P: Hablando de sentirse liberado. Llevas muchos años en el ojo público, ¿leer las críticas positivas y negativas en redes sociales te libera o al revés?

A: Es que nunca en mi vida me he preocupado mucho por el qué van a decir. Siempre he intentado ser yo en todo momento. Es verdad que una vez que te metes en un negocio, sobre todo como es el de la música, tienes que ser muy camaleónico. Y esto significa que a veces tienes que hacer cosas que no te gustan. Pasar por el aro de cosas que no te convencen. Creo que eso nos pasa a todos cuando somos jóvenes. Sobre todo, cuando en un determinado momento, se nos presenta un sueño y tienes que tomar decisiones constantemente. La verdad es que nunca me he preocupado mucho por eso. Siempre me he dejado guiar por mi intuición y por mi corazón.

P: Es verdad que tampoco has sido trending topic nunca por liarla en redes sociales. ¡Toda madera!

A: No. Es verdad que me gusta ser precavido en mi vida y tener mucho cuidado con las decisiones que tomo. Soy humano, como todos, y me puedo equivocar. Nunca digas de esta agua no beberé. De hecho, lo hago muchas veces. Pero intento estar a la altura de los valores y de la educación que me han dado en casa.

P: Desde que saliste de La Voz, has sacado varios álbumes. Este sería el sexto, ¿no?

A: El octavo (ríe).

P: ¿Cómo viviste la primera vez que sacaste un disco y cómo lo vives ahora?

A: La primera vez que me metí en un estudio tenía diez años. Iba con mi madre. Yo no entendía nada de lo que estaba pasando. Recuerdo que fuimos a Barcelona a grabar Te traigo flores. Estaba rodeado de productores y de gente que entiende de la industria. Era un choque de realidad, sobre todo para un niño. Fue la primera vez que dije “guau, dónde estoy”. Te lo tomas como un juego y empiezas a jugar. Y siempre me lo he tomado así. Hoy creo que he conseguido todo ese tipo de cosas. Nunca me he obsesionado con nada. Soy mucho de dejarme llevar y de disfrutar del momento que esté pasando.

Las cifras de Antonio José

P: Pero, ¿entonces no te agobian las cifras?

A: No, nunca me han agobiado. Porque no le hecho cuentas.

Las cifras nunca me han agobiado

P: ¿En serio? Me cuesta creerlo.

A: Te lo juro de corazón. Las personas que me conocen saben perfectamente que te estoy diciendo una verdad como un templo de grande. No me gusta ver eso. Ver eso es empezar a obsesionarte con algo. Obviamente están ahí, pero no soy de meterme y verlas. Tampoco de fijarme en las cifras que tiene un artista con el que voy a colaborar. Soy de hacer lo que me nazca.

De La Voz a Dúos Increíbles

P: Hablando de números —aunque no les hagas mucho caso— siempre quedas primero en los talents musicales en los que participas. En La Voz, en Dúos Increíbles...

A: Bueno, lo de Dúos Increíbles ha sido una experiencia televisiva entre compañeros. En ningún momento ha sido una competición. Estamos hablando de que estaban Víctor Manuel, Ana Belén, Sole Jiménez, Miguel Poveda... artistas que representan la música de nuestro pais. Ha sido una experiencia que he tenido la suerte de disfrutar de la mano de un amigo que es Miguel Poveda.

P: Después de haber pasado por estos talents, ¿te ves en otros?

A: Yo me veo siempre en formatos que me apasionen. Que tengan una verdad. Dúos increíbles tenía eso. Era un repaso de la música española. Por eso me metí. Porque me motivó y me gustaba la idea. No porque me lo vendieran. Me apetecía hacerlo y quería disfrutar.

P: Hablando de formatos musicales, ¿te has planteado presentarte al Benidorm Fest?

A: Bueno, algo ha habido en su momento, pero no. No me veo yo allí. Nunca digo nunca, pero ahora mismo estoy enfocado en mi carrera en otro sentido. Creo que es una oportunidad para otros artistas que empiezan y tienen un talento increíble. Este año he visto a un compañero de sello como es Agoney, al que admiro muchísimo y es un fenómeno. También a Vicco con Nochentera, que es una canción que me encanta. Me encanta que haya un festival así con tanto talento y donde se represente nuestra música.

P: ¿Qué nos puedes adelantar de EL PACTO?

A: Es un álbum muy especial. Quizá haya una colaboración que todavía no está confirmada. Ojalá que el tiempo pase lo más deprisa posible para poder cantar las canciones en directo.