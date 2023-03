¿Cuál es tu canción favorita de Ana Mena? ¡Vota en nuestra encuesta!

Un clásico, Me he pillao x ti, Las 12, Se iluminaba, A un paso de la luna... Ana Mena solo sabe lanzar temazos. La malagueña lleva años regalándonos hits, creando la banda sonora de nuestras vidas y haciéndonos cantar con estribillos de lo más pegadizos.

Ahora, Ana se enfrenta a un nuevo reto: lanzar su esperadísimo segundo álbum de estudio. Bellodrama llega el próximo 24 de marzo. Lo hace cinco años después de Index y tras haber conquistado el mercado italiano y español con sus canciones.

Para calentar motores de cara al lanzamiento de Bellodrama, en LOS40 queremos saber cuál es vuestra cancion favorita. Y es que Ana tiene tantos temazos que a nosotros nos cuesta mucho escoger solo una. ¡Por eso necesitamos vuestra ayuda!

Aunque Ana tiene muchas canciones, hemos escogido los diez temas que más han sonado (sin tener en cuenta las colaboraciones que ha hecho ella para otros artistas ni sus versiones en italiano). Eso sí, hemos querido que la encuesta tenga canciones de todas sus etapas. Desde ese No soy como tú crees hasta Me he pillao x ti, pasando por Ahora lloras tú.

Queremos saber tu opinión: ¿cuál es tu canción favorita de Ana Mena? ¡Ojo, que con el lanzamiento del disco, tu opinión podría cambiar el 24 de marzo!

Vota en nuestra encuesta hasta el martes, 14 de marzo. Antes de que salga el álbum desvelaremos cuál es el tema favorito de los usuarios de LOS40.com.

Sobre Bellodrama

El próximo 24 de marzo, Ana Mena lanza Bellodrama, su esperadísimo sengundo álbum de estudio. Llega cinco años después de Index, sacado en 2018. Grabado entre Italia y España, Ana se ha inspirado en los sonidos pop de los años setenta y ochenta, en las grandes divas de la música y en las producciones actuales.

Tras haber lanzado los tres primeros adelantos, Un clásico, Música Ligera y Me he pillao x ti, Ana quiere sorprender a sus seguidores y seguidoras con un proyecto redondo. Un álbum que los fans podrán cantar el próximo 9 de septiembre en el WiZink Center de Madrid con LOS40 como emisora oficial.