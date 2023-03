Vuelve ‘Estirando el chicle’ con unas invitadas muy especiales: ¡sus propias madres!

Se han hecho de rogar, ¡pero por fin han vuelto! Victoria Martín y Carolina Iglesias ya están de vuelta con Estirando el chicle. El pódcast más exitoso de los últimos años regresa con su quinta temporada. ¡Y lo hace con un programa muy especial!

Este mismo domingo, 12 de marzo, las dos cómicas han sacado el primer episodio de esta nueva era en Podium Pódcast, Youtube y Podimo (en esta plataforma sale dos días antes, todos los viernes) ¡Todo preparado para servir humor! Y lo han hecho con unas invitadas muy especiales. Para arrancar la temporada, Victoria y Carolina han invitado a sus propias madres al programa: María José y Gloria.

Pero no son las únicas que han querido traer a sus madres al programa. Lalachus, la divertida colaboradora del pódcast, no ha sido menos y también ha traído a la suya. ¡Puedes escuchárlo aquí!

Un programa muy especial

"Has desnudado a nuestra familia", le ha reprochado, entre risas, Gloria a su hija Victoria. "Somos el hazmereir del mundo. ¿Tú sabes lo que has hecho? Yo me pienso vengar", ha continuado diciendo. La madre de la humorista de Rivas ha continuado explicando que es verdad que su hija "no se inventa" casi nada de lo que dice. Vamos, que Vicky cuenta todo verdades.

Pero María José tampoco se ha quedado atrás, la madre de la gallega ha contado cómo fue la infancia de su hija: "Ella de pequeña era muy tímida y prudente. Cuando la vi en el WiZink Center no me esperaba que pudiese hacer eso". Y es que cabe recordar que Estirando el Chicle hizo historia en septiembre de 2022 con un espectáculo en el famoso recinto madrileño. Se convirtió en el show de cómicos más grande de España. ¡Nada mal!

El éxito de Estirando el chicle

Estirando el chicle es uno de los mayores fenómenos españoles de los últimos años. Presentado por Victoria Martín y Carolina Iglesias, el pódcast se fue abriendo camino en las plataformas de audio hasta alcanzar el número uno de los más escuchados.

En octubre de 2021, el programa recibió el Premio Ondas a Mejor Podcast del año. Meses despés, las presentadoras se llevaron también el premios a Mejor Pódcast del año en los Premios Ondas Globales del Podcast.

Por su programa, donde siempre acuden mujeres como invitadas, han pasado algunos de los rostros más conocidos de la cultura: desde Lola Índigo a Ana Milán, pasando por Edurne y Manuela Carmena.