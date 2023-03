Mario Vaquerizo responde a los que piensan que su matrimonio es una “tapadera” de su homosexualidad

Tras el emotivo reencuentro de Alejo Sauras y Alexandra Jiménez 20 años después de Los Serrano, Déjate querer daba la bienvenida en el plató a Mario Vaquerizo, quien hablaba a corazón abierto con Paz Padilla.

El artista hizo un repaso por su carrera profesional y habló de todos los éxitos que ha cosechado a nivel personal, también se mojaba sobre su polémica campaña con la Comunidad de Madrid a la que le puso cara y hacía una reflexión sobre la evolución, la libertad de expresión y la censura.

Paz Padilla y Mario Vaquerizo en 'Déjate querer' / Telecinco

El marido de Alaska hablaba sin tapujos sobre el hecho de que muchas personas se piensen que es homosexual y que su relación con Olvido no es más que "una tapadera": "Yo siempre voy con los maricones y ahí no hay ningún peligro. Bueno, sí, después me dicen que soy maricón, que tengo mucha pluma".

El integrante de Fangoria afirmaba que esta suposición en un principio tenía su gracia, pero que llega un momento en el que cansa, sobre todo a su mujer: "Ella dice: 'No están insultando a mi marido, me están insultado a mí'. Y Olvido está muy bien atendida después de 23 años".

"Hemos retrocedido mucho"

Este punto de la conversación llevó a Vaquerizo a hacer una reflexión sobre la libertad de expresión en la actualidad: "Hemos pasado por una dictadura en la que no nos dejaban que nos mostráramos como somos, por llevar el pelo largo te metían en la cárcel", explicaba.

Tras este titular, el artista manifestaba que "hemos retrocedido mucho": "Mi familia ha vivido una dictadura y yo ahora me siento identificado. No puedes decir lo que piensas. Se supone que habíamos avanzado mucho", se quejaba.

Mario Vaquerizo no dudó en poner un ejemplo para darle más fuerza a sus palabras: “Mi mujer, en ‘Pepi, Lucy y Bom’, tenía dieciséis años y no podría hacer esa película ahora. A mi suegra le habrían mandado a la cárcel por cosa del defensor del menor. Estoy diciendo cosas incorrectas, pero yo es que soy políticamente incorrecto”.

"Llega un momento que, por no tener que estar dando explicaciones, cometes un error, que es autocensurarte. La autocensura es el mal que estamos viviendo las personas que queremos ser libres. Esto se lo tenemos que decir a la gente joven, que dan por válido lo que ven en las redes", afirmaba. Unas palabras que Paz Padilla no dudaba en aplaudir.