40 cosas sobre Kronno Zomber, por Kronno Zomber

Quizás hayas entrado aquí porque el nombre del protagonista de este artículo te ha llamado la atención o porque ya lo has escuchado pero quieres conocerlo aún en más profundidad. Sea como sea, estás aquí por Kronno Zomber.

El artista malagueño está conquistando a un público cada vez más amplio con sus versos. Se mueve por los ritmos del rap y el hip hop, y su talento ha hecho que acumule más de 6 suscriptores en Youtube y casi un millón en su cuenta de Instagram. Pero en LOS40 Urban queremos ir más allá y por ello lo hemos enfrentado a nuestro test de las 40 preguntas. Conoce a Kronno Zomber:

1. Nombre completo: Juan Ignacio Meira Arasmou.



2. Año y ciudad de nacimiento: 1992 Malaga.



3. ¿Cuál fue tu primer contacto con la música? Un Mp3 fue el motivo para volcar toda la musica y disfrutarla.



4. ¿Cuándo supiste que querías dedicarte a ella? A los 12 años cuando empecé a improvisar.



5. La canción que te hubiese gustado componer: una canción con Eminem.



6. Un género musical en el que nunca te adentrarías: ninguno, me gusta la música en general.



7. Un artista y/o una artista favoritos: Eminem, NF, yellawolf…



8. La música que escuchabas en casa de pequeño: Pop y Rap.



9. Una canción con la que estés obsesionado ahora mismo: Daylight de yellawolf.



10. La que odies escuchar ahora mismo: no odio ninguna.



11. El artista o la artista con el/la que te gustaría colaborar: Duki.



12. ¿Es un sueño o una realidad? Sueño que se hará realidad.



13. El músico que está en tu agenda de contactos: Zarcort.



14. Si no fueses cantante, serías… actor.



15. La música para ti es… un estilo de vida y desahogo.



16. Un hobby o un deporte favorito: snowboard.



17. ¿Por qué Kronno Zomber? Kronno porque me gusta la mitología griega.



18. Un momento de tu vida que te gustaría volver a repetir: el concierto Movistar Arena en Argentina.



19. Lo que dirías al pequeño Kronno Zomber: que haga lo que le guste.



20. La red social que más te engancha: TikTok.



21. La red social que más pereza te da: Facebook.



22. Algo que NO soportas, que te pone enfermo: el engaño.



23. Una frase que repitas mucho: qué pasa Brotha.



24. Algo sobre ti que muy poca gente sabe: me gasto el dinero en colecciones inútiles.



25. Una película que te encante o te defina: me encanta la saga de Harry Potter.



26. Algo que se te dé fatal: cocinar.



27. Algo (o alguien) con lo que estés obsesionada: con nadie.



28. Tu personalidad: tímido.



29. Tu recuerdo de infancia más bonito: los viajes con mis padres.



30. Un juguete (o juego) de infancia: la sega.



31. Lo que echas de menos: el tiempo libre.



32. Algo de lo que te arrepientas: pasar poco tiempo con familia y amigos.



33. Tu palabra favorita: bro.



34. Una manía: la perfección.



35. Tatuajes: tengo varios tatuajes, algunos por que me identifican, otros por alguna

razón de la vida como Change y otros porque me gustan. Unos 20 tatuajes.



36. Un placer oculto (algo que te dé vergüenza reconocer que te gusta): no me da vergüenza reconocer las cosas.



37. ¿De cuál de tus canciones te sientes más orgulloso de haber creado? la que esta por salir.



38. Si tuvieras que poner un título a tu próximo tema, sería… Hielo.



39. Pista de lo próximo que traes. Si es colaboración, pista del

artista: la pista es Hielo. Es una colaboración con dos artistas: una malagueña y un

sevillano



40. Si no fueses Kronno Zomber y te lo encontrases, ¿qué pensarías de

él? Una pregunta difícil, pero sabría que en el punto que esta actualmente y

el recorrido que ha tenido es difícil, y con mucho trabajo y sacrificio.