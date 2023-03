Los Oscar saldan cuentas con Jamie Lee Curtis: “Mamá, papá, he ganado un Oscar”

Si hay un Oscar merecido y comentado en esta ceremonia de entrega de los premios en 2023 ese ha sido el de Jamie Lee Curtis. La actriz, que ha protagonizado decenas de películas en las tres últimas décadas, recibía en esta 95ª edición de los galardones su primera nominación por su papel secundario en la película Everything Everywhere All at Once (Todo a la vez en todas partes).

Y a sus 64 años y tras una larguísima trayectoria cinematográfica, la actriz por fin puede decir que es la ganadora de una estatuilla dorada. Una circunstancia con la que la Academia parece saldar cuentas no solo con ella, que se lo merece desde hace tiempo, sino también con el 'clan Curtis'.

Porque Jamie Lee es hija de Tony Curtis y Janet Leigh quienes también fueron nominados en repetidas ocasiones pero que nunca consiguieron tocar el galardón como hoy lo ha hecho su pequeña. El premio dirá que es a Mejor Actriz de Reparto pero todos sabemos lo que este Oscar significa.

Y así lo ha querido dejar claro la propia intérprete sobre el escenario del Dolby Theatre durante el discurso de aceptación del premio. Este premio es para ella por este papel pero también es para todos los que participaron en sus películas durante años.

"Parad, por favor. Tengo 45 segundos y prometí hacerlo bien porque soy buena chica. Sé que parece que estoy aquí sola, pero no es así, tengo a cientos de personas, soy cientos de personas. Todo el equipo y el grupo de artistas que hicieron esta película... ¡Hemos ganado un Oscar! Al equipo de ensueño, mi agente... ¡Hemos ganado un Oscar! A mi familia, mi hermoso esposo, nuestras hijas, mi hermana... ¡Hemos ganado un Oscar! A todas las personas que han apoyado las cintas de género que he hecho a lo largo de todos estos años, las cientas y miles de personas (que me han apoyado)... ¡Hemos ganado un Oscar juntxs!" empezó la actriz.

Pero el momento más emotivo estaba a punto de llegar cuando Jamie Lee Curtis se echó a llorar al recordar y dedicar el premio a sus padres: "Y mi madre y mi padre, ambos estuvieron nominados al Oscar en distintas categorías... ¡acabo de ganar un Oscar!".