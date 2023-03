De Gaga a Rihanna: 5 momentos musicales de los Oscar que no viste en televisión

Los Oscars son la celebración más importante del cine, sin embargo, en esta ocasión la música también fue la protagonista. La noche pintaba bien musicalmente cuando estaban nominadas a mejor canción original dos de los mayores iconos pop de la música, Rihanna y Lady Gaga. Sin embargo, ninguna de las dos pudieron hacerse con la estatuilla. A continuación, os dejamos con 5 momentos increíbles que seguro que no viste en la retransmisión televisiva.

Un Aplausse para la magia de Hollywood

La primera actuación de la ceremonia vino de la mano de Diane Warren. La artista que tiene 14 nominaciones a sus espaldas acompañó a Sofia Carson para interpretar la canción Aplausse. Las cantantes fueron presentadas por la mismísima Cara Delevingne. En televisión no se pudo observar, pero durante esta introducción se encargaron de subir un piano al escenario.

El increíble escenario dinámico

La sorpresa de los Oscars 2023 fue un escenario dinámico que les permitió cambiar los formatos muy rápidamente sin el caos que esto supone. Esto se pudo observar muy bien durante la actuación de David Byrne, Son y Stephanie Hsu's Everything Everywhere All at Once. Para esta ocasión, los artistas empezaron debajo del escenario para después aparecer de la nada con todos los músicos.

La actuación de Lady Gaga

Lady Gaga mantuvo simple su performance e interpretó su canción nominada Hold my Hand de Top Gun: Maverick. Para el show, Lady Gaga apareció vestida de una manera muy informal, vaqueros y camiseta básica, además no mostraba nada de maquillaje.

Rihanna y sus doce acompañantes

La otra estrella de la noche no podía ser otra que Rihanna. Embarazada, se encargó de representar la canción nominada Lift me up, de Black Panther, Wakanda Forever. Para ello, estuvo acompañada por más de doce personas que la alumbraban con linternas debido a que el teatro estaba completamente oscuro.

Homenaje a Lenny Kravitz

La noche también tuvo tiempo para homenajear a una leyenda de la música como Lenny Kravitz. Durante la interpretación de Calling All Angels, el público se quedó atónito y a pesar de que no se mostrase en televisión Lenny se quedó solo en el escenario agradeciendo todo el apoyo recibido.

Una vez más, la música y el cine van de la mano, esperemos que por mucho tiempo más. ¿Cuál ha sido la actuación musical que más te ha sorprendido?