Noel Gallagher comparte el remix de 'Pretty Boy', hecho por Robert Smith, líder de The Cure

El pasado mes de octubre conocimos el nombre de primer sencillo de Council Skies, el que será el cuarto álbum de estudio de la banda de rock británica Noel Gallagher's High Flying Birds. ¿Su título? Pretty Boy.

Este tema marcó el comienzo de un nuevo capítulo creativo. Grabado en el estudio del propio Noel en Londres, Lone Star Sound, y coproducido con Paul 'Strangeboy' Stacey, también cuenta con el viejo amigo y colaborador, Johnny Marr, en la guitarra.

Ahora, Noel Gallagher y su banda han presentado un remix de Pretty Boy, que ha sido realizado por el mismísimo Robert Smith, de The Cure, y que formará parte de la edición de lujo de Council Skies. Esta remezcla, menos acelerada que la versión original, ya había sido comentada por Noel hace unos días: "A medida que Pretty Boy se desarrollaba, se convirtió en una reminiscencia de la era dorada de The Cure", declaró en unas declaraciones para la BBC. "Y fue una de esas ideas locas que uno tiende a tener en medio de la noche, pensando, 'Me pregunto si Robert Smith se involucraría. Me pregunto si podría localizarlo'". "Suena exactamente como The Cure", dijo Gallagher.

Por su parte, el líder de The Cure ha comentado: "Me sorprendió y me encantó cuando Noel me pidió que remezclara esta hermosa canción, y me divertí mucho ralentizándola y espaciándola. El baterista de The Cure, Jason Cooper, aportó un gran toque a la pista con su ritmo de percusión, y el resto simplemente se fue acomodando bajo el cielo estrellado de mi lejana luna...".

Noel Gallagher's High Flying Birds - Pretty Boy (Robert Smith Remix) (Official Lyric Video)

Esta versión deluxe será lanzada en formato de 2 CDs o triple vinilo e incluirá sesiones en vivo del clásico Live Forever para la BBC y un remix similar al mencionado, pero de la mano de Pet Shop Boys.

Council Skies, que también incluye el sencillo Easy Now, saldrá a la venta el próximo 2 de junio. Hace unos meses, en declaraciones al diario británico Daily Star, Noel afirmaba que el nuevo álbum tendría un sonido mayormente "orquestal": "Pone a la gente la piel de gallina. Todo el álbum tiene una vibra. Hay 10 canciones y seis de ellas tienen cuerda, cuando escribía estas nuevas canciones, sólo oía cuerdas y coros". Reveló también que tomó conscientemente la decisión de que fuera así porque el álbum anterior, Who Built The Moon? sonaba "bastante electrónico y psicodélico".

Noel Gallagher's High Flying Birds - Easy Now (Official Video)

Gira con Garbage

Tras el lanzamiento de Council Skies, Noel Gallagher's High Flying Birds realizará una gira por el Reino Unido entre julio y septiembre de 2023. También se ha anunciado un gran espectáculo de bienvenida en el Wythenshawe Park de Manchester el 26 de agosto y, además de las fechas en los principales festivales del Reino Unido y las actuaciones durante todo el verano, High Flying Birds de Noel Gallagher ha confirmado una gira de 27 fechas por América del Norte, coprotagonizada por Garbage.