Las Spice Girls publican un nuevo vídeo de 'Stop' con imágenes del rodaje originales

Las Spice Girls, el grupo femenino más famoso de todos los tiempos, celebraban el pasado mes de noviembre el 25 aniversario de Spiceworld, el que fue su segundo disco y que tuvo ventas millonarias. Por lo tanto, el 25 cumpleaños de este trabajo de las Spice merece una celebración por todo lo alto.

Por ello, la girlband británica por excelencia anunció que lanzaría una reedición llena de sorpresas y novedades. Para ello, han preparado toda una campaña con contenido exclusivo para sus fans. Como ya habían hecho anteriormente con su álbum debut, Spice, Spiceworld 25 nos trae el álbum original con algunos bonus tracks y caras B, junto con grabaciones en directo inéditas de los archivos de Virgin Records.

Versión alternativa del vídeo de Stop

Si el año pasado ya presentaron una nueva versión renovada de su canción de Spice Up Your Life, ahora le toca el turno a su tema clásico, Stop. Mel B, Mel C, Emma, Geri y Victoria vuelven a unirse y han lanzado un nuevo vídeo de la canción, una versión alternativa, con imágenes del rodaje original.

Spice Girls - Stop (Alternative Video)

En el vídeo original, las primeras escenas del clip fueron tomadas en la calle Carnew en Dublín. La segunda mitad del vídeo está situado en la pequeña ciudad irlandesa de Carrickmacross, en torno a un barrio obrero de finales de los cincuenta o principios de los sesenta, con las chicas corriendo por las calles, bailando, saltando, para al final, terminar cantando en el escenario en un bar.

Spice Girls - Stop (Official Music Video)

La letra de Stop fue escrita principalmente por Geri Halliwell, aunque como en la mayoría de sus canciones, las demás chicas tenían también una gran cantidad de líneas. Stop fue el tercer sencillo que las británicas lanzaron del disco Spiceworld, publicado en noviembre de 1997 y que contó con algunas de las canciones más importantes del grupo, como la mencionada Stop, Too Much o Spice Up Your Life. Hay que destacar, que Stop fue el último sencillo que publicó el grupo antes de la marcha de Geri.

Spiceworld pasó tres semanas en el número 1 en la lista de álbumes de las listas de Reino Unido. Vendió 192.000 copias en el Reino Unido la primera semana de su lanzamiento, superando el millón de ventas en tan solo ocho semanas. Solo en nuestro país, este trabajo discográfico de las Spice Girls consiguió la certificación de triple disco de platino (vendiendo más de 300.000 copias).

Las Spice Girls durante la promoción de 'Spiceworld The Movie'. / Ronald Siemoneit/Sygma/Sygma via Getty Images

Las propias integrantes de la banda han recordado el lanzamiento de su segundo disco como uno de los momentos más importantes de sus vidas. "La era de Spiceworld fue un momento muy divertido para nosotras: acabábamos de tener un álbum número 1 con Spice, viajábamos por todo el mundo y nos encontrábamos con nuestros increíbles fans, lanzamos nuestro segundo álbum ¡Y teníamos nuestra propia película! ¿Quién lo hubiera pensado?", dijeron en declaraciones.