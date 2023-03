40 años de Bon Jovi: “Una banda de la gente y para la gente”

14 de Marzo de 1983. Una fecha señalada en la historia de la música internacional. Ese día se formó en Sayreville, Nueva Jersey, una de las bandas de rock más grandes de todos los tiempos: Bon Jovi. No hace falta hablar de la infinidad de conquistas que abarrotan sus cuatro décadas de vida o de sus cientos de momentos inolvidables. Pero sí queremos rescatar "algunas perlas" que nos dejaron su paso por los estudios de LOS40. Aquella primera entrevista en la que Joaquín Luqui preguntó a Jon, "¿Eres un sex symbol?", o del instante en el que se dieron cuenta de que eran "una banda de la gente". Años después, Jon Bon Jovi confesaba que Luqui había sido "el principal impulsor del éxito de la banda".

"Una banda de la gente… para la gente"

Bon Jovi lo supo nada más nacer: "éramos una banda para la gente". La banda llegó a esa conclusión cuando su primera canción, Runaway, recibió el rechazo de las discográficas: "Los A&R de las compañías me decían '¡Oh, lo sentimos mucho!'". En una entrevista de 1994 para LOS40 , Jon se lo contaba a Joaquín Luqui: "Es muy curiosa, tiene una historia poco convencional. Es una canción que escribí y con la intenté conseguir un contrato discográfico, pero no tuve ninguna suerte".

Ante el rechazo de las discográficas, se le ocurrió ir con su demo a una emisora de radio: "Entonces hice la cosa más extraña: fui a una emisora de radio y se la puse a un DJ porque pensé que un tipo que se pasaba la vida sentado en una pequeña habitación, hablando por el micrófono, poniendo discos entre cuatro y seis horas al día, tenía que amar la música. Y se la puse a este DJ, le gustó la canción y empezó a pincharla en su emisora de radio". Y fue entonces cuando la gente empezó a escucharla y las compañías a interesarse. "Los recuerdos que tengo son maravillosos ya que a la gente le gustó a pesar de los tipos de las compañías de discos, de la industria. Y entonces te das cuenta de que eres una banda de la gente".

Haciendo historia en LOS40

Casi una década después de aquel primer single, Bon Jovi hizo historia en LOS40. El 19 de noviembre 1992, la banda norteamericana ofreció el primer Básico 40. En plena gira de presentación de su quinto álbum, Keep the faith, la banda de Nueva Jersey inauguró un nuevo formato que se convertiría en uno de los grandes hitos de la cadena. La banda al completo se presentó en los estudios centrales de Gran Vía, 32 para interpretar en formato acústico un set se seis canciones entre las que figuraban Livin' on a prayer o Bed of roses.

Bon Jovi durante su concierto Básico 40 / LOS40

"Lo que los Beatles, los Stones o Elvis Presley nunca pudieron hacer"

La banda de la gente y para la gente que hizo historia en LOS40 también tuvo el honor de convertirse en el primer grupo de rock que publicaba legalmente un álbum en la Unión Soviética. En 1988, su cuarto disco de estudio – New Jersey - llegó a las tiendas de más allá del Telón de Acero haciendo de Bon Jovi el primer grupo oficialmente permitido por el gobierno soviético. "Solo por tener una oportunidad de decir 'sí, fuimos la primera banda que publicamos un álbum en Rusia. Porque los Beatles, los Stones, Elvis Presley, cualquiera... nunca pudieron publicar un disco por el comunismo ... iba contra la ley", reveló Jon Bon Jovi en LOS40.

Bon Jovi eb el Moscow Music Peace Festival en 1989 / Getty Images/Koh Hasebe/Shinko Music

Un año después, en Agosto de 1989, tocaron en directo en el Lenin Stadium (hoy llamado Luzhniki Stadium) ante más de 200.000 jóvenes. Jon Bon Jovi, Richie Sambora, David Bryan, Alec John Such, y Tico Torres participaron en el Festival por la Paz de Moscú junto a Mötley Crüe, Ozzy Osborne o Scorpion. Considerado el Woodstock soviético, resultó toda una sorpresa que las autoridades soviéticas permitieran su celebración.

"¿Eres un sex symbol?"

A lo largo de las cuatro décadas de vida de Bon Jovi, John Francis Bongiovi ha acarreado su imagen de 'símbolo sexual' como si fuera un lastre. Él mismo se ha pronunciado en numerosas ocasiones: "Lo odio… si me dices que soy el mejor compositor, te daré las gracias. Pero eso de 'sex symbol'… no es para mí".

Jon Bon Jovi en su concierto en el festival Super Rock 84 / Getty Images/Koh Hasebe/Shinko Music

En 1992, Joaquín Luqui soltaba la pregunta a bocajarro: "¿Eres un sex symbol?". Jon lo dejó claro: "No me preocupa que a las chicas les parezcamos una banda guapa, les damos las gracias esperemos que no estén sus novios en la ciudad. No me preocupan demasiado este tipo de cosas, si te gusta la buena música esa es la cuestión realmente importante... estar en un póster está bien pero no es lo importante".

"Él fue el principal impulsor del éxito de la banda"

En Febrero de 2013, LOS40 se desplazaron a Berlín para hablar con los componentes de Bon Jovi sobre su nuevo álbum, What about now. Habían pasado 8 años desde el fallecimiento de Joaquín Luqui y la pregunta de Tony Aguilar era obligada: "Siento que estoy ocupando el lugar de una persona a la que sé que querías muchísimo - igual que yo -, el señor Joaquín Luqui. Me gustaría que me hablaras de él y me le recordaras porque siempre estaba hablando de ti, todo el día".

La respuesta de Jon Bon Jovi fue sorprendente: "Es fácil hablar de él porque él está aquí y yo estoy aquí. Fuimos capaces de iniciar esta relación. Él fue el principal impulsor del éxito de la banda. El apoyo que tuvimos de Joaquín fue muy grande. Solo ha habido un puñado de personas como él en el planeta en los últimos 30 años. Él ha desaparecido, pero yo sé que él sigue aquí porque nuestra música sigue aquí, sonando en todas las emisoras de radio del país".