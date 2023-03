40 cosas sobre Lu Decker, por Lu Decker

Hoy hablamos con Lu Decker, una artista que a pesar de su corta edad cuenta con un gran número de seguidores en redes sociales. Comenzó subiendo covers y mashups en Tiktok y de manera orgánica alcanzó los 2 millones de seguidores. Poco a poco continúo componiendo sus propias canciones y subiendolas a Spotify, ahora mismo cuenta con más de 200 mil oyentes mensuales.

En LOS40, sabemos que Lucía es una de las artistas más prometedoras, asi que la hemos sometido a nuestras clásicas 40 preguntas. ¡No le pierdas la pista!

1. Nombre completo: Lucia de Décker Bustamante.

2. Año y ciudad de nacimiento: Nací en el año 2005 en Santa Cruz de Tenerife.

3. ¿Por qué Lú Decker? Porque me llamo así y para hacerlo un poco más corto me puse Lu.

4. ¿Cuál fue tu primer contacto con la música? Cuando empecé mis primeras clases de guitarra en el colegio.

5. ¿Cuándo supiste que querías dedicarte a ella? Desde siempre, viendo series de Disney. Aproximadamente tendría unos 7 años y desde ahí me enamoré de la música.

6. La canción que te hubiese gustado componer: Someone You Loved, Lewis Capaldi.

7. Un género musical en el que nunca te adentrarías: Ninguno, yo creo que hay que estar abierto a todo.

8. Un artista y/o una artista favoritos: Beret, Lewis Capaldi, Adele y Ed Sheeran.

9. La música que escuchabas en casa de pequeña: Adele, fue el primer disco que me compré.

10. Una canción con la que estés obsesionado ahora mismo: Siblings, que esta muy de moda en Tiktok y me encanta.

11. La que odies escuchar ahora mismo: Ninguna, pero quizás a veces alguna muy viral o que suene siempre en fiestas me cansa mucho.

12. El artista o la artista con el/la que te gustaría colaborar: Beret.

13. ¿Es un sueño o una realidad? De momento un sueño.

14. El músico que está en tu agenda de contactos y te haga ilusión: Tereecg.

15. Si no fueses cantante, seríais... No tengo ni idea, seguramente ingeniera.

16. La música para ti es...Mi vida.

17. Un hobby o un deporte favorito: La vela.

18. Un momento de tu vida que te gustaría volver a repetir: Cantar en el hormiguero a Ed Sheeran.

19. Lo que dirías a la pequeña lu decker: Que trabaje mucho y luche por sus sueños.

20. La red social que más te engancha: TikTok.

21. Una lección de vida que ha cambiado la tuya: Que hay que tener paciencia.

22. Algo que NO soportas, que te pone enfermo: El marisco, no puedo con él, y eso que soy de Santander y ahí hay marisco muy bueno, pero no me gusta nada..

23. Una frase que repitas mucho:Hay que ser fuerte.

24. Algo sobre ti que muy poca gente sabe: Me presente a La Voz Kids.

25. Una película que te encante o te defina: Es muy clásica pero me encanta Titanic.

26. Algo que se te dé fatal: Cocinar.

27. Algo (o alguien) con lo que estés obsesionado: Lewis Capaldi, que encima voy a su concierto y me hace muchísima ilusión.

28. Tu personalidad: Tímida y dulce.

29. Tu recuerdo de infancia más bonito:Todos los momentos con mi abuela, es mi persona favorita.

30. Un juguete (o juego) de infancia: La casa de Barbie.

31. Lo que echas de menos: Las pocas preocupaciones que tenia cuando éramos pequeños

32. Algo de lo que te arrepientas: Yo creo que de nada, creo que todo pasa por algo.

33. Tu palabra favorita: Efectivamente, no se por qué pero lo digo siempre.

34. Una manía: No puedo dormir con el armario abierto.

35. Tatuajes: No tengo ninguno de momento, aunque me gustaría hacerme uno por mi abuela.

36. Un placer oculto (algo que te dé vergüenza reconocer que te gusta): Quitarme las botas después de esquiar.

37. Lo más surrealista que te haya pasado en tu carrera: Tocar con Ed Sheeran en el Hormiguero.

38. Si tuvieras que poner un título a tu próximo tema, sería... Letras de amor.

39. Retos por cumplir: Un disco de oro.

40. Si no fueses Lu y te lo encontrases, ¿qué pensarías de élla? Que es una niña que intenta cumplir sus sueños.