Antonio José: “Hubo un momento de mi vida que me desubiqué”

Antonio José estrena nuevo disco próximamente y, para cebar un poquito más este lanzamiento tan esperada, acaba de estrenar Hoy no estás sola, cuarto adelanto de ese trabajo. El cantante se ha pasado por LOS40 Global Show para hablar con Tony Aguilar de esta novedad tan importante de su carrera y también de la gira que lo llevará por diferentes localizaciones de España y Latinoamérica.

Su próximo álbum

"El disco lo hemos ido desnudando poco a poco. Primero vino Sin buscarte, luego la canción con KURT y, por último, la canción con Miguel Poveda. Ahora hemos sacado Hoy no estás sola y antes de verano tendremos el disco completo, El Pacto".

Antonio José - Hoy No Estás Sola

El pacto de Antonio José

"El pacto con la vida. El pacto con la música y con mis fans. El pacto con mis raíces. Gracias a esa manera de vivir que me ha dado la música he descubierto muchas vías que tengo dentro de mí y están conectadas con mis raíces. Y de ahí no me quiero mover nunca más. Hubo un momento de mi vida que me desubique y empecé a inspeccionar, a intentar a coger de muchos sitios, pero ya no me voy a ir de ese lado más mío".

La colaboración con Morat

"Los chicos de Morat empezaron en España en 2015 y fuimos de la mano. Desde que nos conocimos hemos tenido la suerte de coger mucha confianza y luego pudimos hacer Lo que hará mi boca. Teníamos muchas ganas de juntarnos y se dio la oportunidad de hacer esta canción tan bonita".

Su recuerdo de Greeicy

"Greeicy es supertalentosa, una chica diez. Muy generosa y con un corazón increíble. Hoy en día escasea ese tipo de personas y es muy bonito encontrarse con gente como ella".

Maite Perroni

"La colaboración con Maite Perroni fue para la reedición de Senti2. No la conocía, le mandamos la propuesta y me dijo que contase con ella. Fue muy guay".

Si quieres ver la entrevista completa de Antonio José en LOS40 Global Show…¡dale al play!