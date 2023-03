Maestro Joao aclara el futuro del noviazgo de Risto Mejide y el ‘caso Negreira’: “Lo veo todo muy negro”

En Anda Ya nos encanta anticiparnos a los próximos acontecimientos, y para ayudarnos a ver el futuro con más claridad tenemos a nuestro queridísimo Maestro Joao. La actualidad siempre es noticia en el morning show más escuchado del país, así que aprovechamos la visita de nuestro mágico y misterioso colaborador estrella para preguntar qué va a pasar con la relación entre Risto Mejide y su nueva novia, el 'caso Negreira' y en Supervivientes.

Lamentablemente, no le augura nada bueno ni a Risto ni al Barça. A quien sí les pronostica, al menos, un buen concurso a dos chicos y dos chicas de Supervivientes: Adara Molinero, Gema Aldón, Manuel Bollo y Bosco. Y para que todos se sientan identificados, Maestro Joao, nos ha contado a qué horóscopos les acompaña la suerte y a quiénes no, en algunos temas trascendentales de la vida como el amor o el dinero.

Eso sí, que no se alarme nadie porque, como en la vida misma, todo tiene su parte positiva. El Barça no va a bajar a segunda división y Risto, aunque se ha enamorado a la fuerza para no sufrir, vivirá un periodo de transición. Para quien sí, el futuro es incierto es para el mismísimo Negreira y su círculo: "Va a tener problemas, pero gordos [...] Va a ser eso El Rastro, un domingo por la mañana". Puedes escuchar todo lo que nos ha contado en el siguiente audio.

Anda Ya - Maestro Joao opina sobre el noviazgo de Risto Mejide y el 'caso negreira'

Un periodo de transición

Hemos empezado el año con muchas rupturas. Shakira y Piqué, Aitana y Miguel Bernardeau y también, Risto Mejide y Laura Escanes. Sobre estas rupturas hemos hablado en Anda Ya, y ahora toca hablar de sus nuevas relaciones sentimentales. A Maestro Joao le hemos preguntado, en concreto, por el noviazgo entre Risto Mejide y Natalia Almarcha, una joven farmacéutica de Valencia con la que ha compartido un viaje romántico por París.

El colaborador no ve futuro a esa relación. "Él se ha enamorado a la fuerza, para no sufrir”. Algo que no es tan malo para el presentador, pues es un periodo de transición del que, seguro, aprenderá".

El 'caso Negreira' lo ve muy "negreiro…"

El que fuera vicepresidente de los árbitros no lo va a tener nada fácil. Al menos, eso es lo que vaticina el Maestro Joao. A quien le van a poner las cosas un poco más fáciles o, quizás, no tan negras como se especula, es al Barça. "A ellos, como equipo, alguna sanción o multa. Pero que les quiten puntos o les bajen a segunda, no lo veo". Así que, buenas noticias para los aficionados.

Los finalistas de Superviviente

El programa de Supervivientes ya está ocupando titulares en los medios de comunicación. Por eso, y para quienes quieran adelantarse a lo que va a pasar, preguntamos al Maestro Joao quiénes estarán en la final.

El vidente lo ha visto claro: ve en la final del programa más duro de la televisión a dos chicas y dos chicos. Adara Molinero, Gema Aldón, Manuel Bollo y Bosco Martínez-Bordiú. Tendremos que esperar un poquito para saber si tiene razón.

¡Leo, Piscis o Aries! Esto os puede interesar…

Aprovechamos su visita para que nos diga qué horóscopos van a triunfar y cuáles no. "Les va a ir regular en el amor a Leo [...] Y les va a ir muy bien a los Piscis, sobre todo en el dinero". Y atención los Aries porque "van a tener muchas cosas".

Para ponerte al día de todo lo que ocurre en Anda Ya tienes nuestras redes sociales: Twitter, Instagram y Facebook. Puedes seguirnos para enterarte de todas las cositas que contamos en directo y de los concursos en los que puedes ganar alguna de nuestras tazas.