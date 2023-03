Dani Rovira plantea una reflexión sobre la soltería y la pareja y hay quien piensa que reivindica el poliamor

Desde que Dani Rovira rompió con Clara Lago, no le hemos conocido otra pareja. Parece estar disfrutando de la soltería, ¿o no? El caso es que sí que le está dando vueltas al tema. “🌏 ♥️ Ni soltero, ni en pareja… ¿qué os parece esta reflexión?”, preguntaba sobre el discurso de un hombre sobre el tema.

“A veces me preguntan que si soy soltero, pero en mi cabeza, los humanos no venimos en pares. Soltero implica una búsqueda. Soltero implica una pareja. Un par. La idealización del otro. Yo no. Yo un día decidí que el otro no tenía que ser una persona en específico que cumpliera con una lista. El otro podía ser el otro. Todos. Siete mil millones de humanos. Todos son mi espejo. Todos tienen algo que aportarme”, expone Diego Dreyfus.

Dreyfus es un actor mexicano que en 2017 empezó a tener relevancia al convertirse en el coach de vida del futbolista Javier “Chicharito” Hernández.

“Y ya veremos desde mi despertar y mi conciencia, cómo empato o embono o conecto con esos otros, con el prójimo. Con cuantos sean. Pero yo no busco pares ni soy soltero. Soy humano. Soy libre. Pero soy lo más libro que puedo ser dentro de esta experiencia humana. Y para serlo, una de las cosas que tuve que romper fue la idea de pares, parejas, matrimonio, monogamias, posesiones. No soy soltero, soy humano”, terminaba la reflexión.

Debate

Y claro, un tema tan universal da para mucho debate. Los hay que piensan que se está demonizando la pareja. Otros que creen que realmente lo que está reivindicando es el poliamor que tan de moda está últimamente, hasta Ana Rosa Quintana ha hablado del tema en su programa. También los hay que apoyan esa libertad.