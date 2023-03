Gerard Piqué le lanza un dardo a Shakira tras su primera actuación con Bizarrap

Shakira y Bizarrap no tienen límites. Desde que lanzaron su session #53, el argentino y la colombiana no han dejado de acumular éxitos. Y como conformarse con ser Nº1 Global en la lista de LOS40 no es suficiente para las dos estrellas musicales, ahora han entrado a formar parte del popular Libro Guinness de los Récords a nivel mundial.

Este viernes, el productor y la artista cantaban por primera vez en la historia esa tiraera pop que le hizo a su ex, Gerard Piqué, en el programa Tonight Show de Jimmy Fallon. Una noche en la que no solo Shak gozó en directo ese tema, sino que lo hizo todo el público que corearon a la de Barranquilla de principio a fin e incluso imitaron sus gestos más representativos del videoclip.

El éxito mundial de este hit es innegable e incluso ha sido el propio exfutbolista, el principal aludido de los dardazos, quien ha reconocido haberla escuchado. Ha sido esta mañana donde, después de muchos meses, ha roto su silencio y ha concedido su primera entrevista en profundidad.

¿Qué opina Gerard Piqué de la actuación de Shakira?

Como no podía ser de otra manera, Piqué ha hablado sin tapujos sobre todo lo que ha vivido en los últimos meses y aunque Jordi Basté, presentador de RAC 1 ha querido preguntarle sobre su ex, este ha preferido evitar el tema: "No quiero hablar. Tenemos una responsabilidad, los que somos padres debemos proteger a nuestros hijos. Cada uno toma sus decisiones. No tengo ganas de hablar más", decía tajante.

Sin embargo, de lo que sí ha querido hablar abiertamente ha sido sobre la aparición estelar de Milan en la Kings Legue. La participación de su hijo en el programa donde se tratan temas poco apropiados indignó mucho a la artista, pero ahora ha querido dar su opinión acerca de ello: "Solo quiero que mis hijos estén bien. Siempre he tenido una relación próxima con mis hijos, me pidió salir en la Kings League..., le hacía ilusión. Nada me hace más feliz que hacer feliz a mi hijo", explicaba.

Además, tras el comunicado que emitió Shakira explicando que ella no había dado permiso para que su hijo participase, Piqué también ha tenido algo que decir: "No estaba previsto que participara y me pidió salir y yo encantado. Y me siento orgulloso de cómo lo hizo".

Por último, Piqué ha querido agregar que "lo volvería a hacer": "Cada uno toma las decisiones que cree mejores. Yo hago las cosas de una manera, intento hacerlo de la mejor forma", recalcaba. Asimismo, ha querido manifestar que este proyecto le hace muy feliz y que tiene "ganas de continuar haciendo cosas".