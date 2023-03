Los Rolling Stones demandados por plagio

Los Rolling Stones han sido demandados por plagio por su sencillo Living in a Ghost Town, publicado en el año 2020.

Esta acusación llega desde Luisiana, donde el compositor Sergio García Fernández, cuyo nombre artístico es Angelslang, presentó el pasado viernes 10 de marzo una demanda en un tribunal de Nueva Orleans contra Mick Jagger y Keith Richards.

Según publica Classic Rock, Sergio García afirma que la canción Living in a Ghost Town está basada en dos de sus propias composiciones. "Se apropiaron indebidamente de muchos elementos claves y reconocibles protegidos por la ley de sus canciones So Sorry, publicada en 2006 y Seed of God, publicada en 2007".

Además, Fernández agrega que entre los elementos que habrían sido plagiados de So Sorry se encuentran las melodías de las voces, las progresiones de los acordes, los patrones de la batería, la armónica, las líneas del bajo y los tempos, entre otros. Mientras que por el lado de Seed of God, estos serían la armónica, las progresiones de los acordes y la melodía.

Mick Jagger y Keith Richards durante un concierto en Nueva Jersey en 2019. / Taylor Hill/Getty Images

Sobre como los Rolling pueden haber tenido acceso a su música, el compositor declara que un día le dio una maqueta con sus dos canciones a un "familiar cercano" de Jagger y que así es como el grupo habría tenido acceso a su música. La demanda dice que "el familiar confirmó el recibo al demandante vía correo electrónico y expresó que las obras musicales del demandante y su estilo era un sonido que los Rolling Stones estarían interesados en usar". Pero si cabe destacar que el correo electrónico no ha sido incluido en la documentación presentada en los judgados.

"Los demandados nunca pagaron al demandante ni obtuvieron la autorización para el uso de So Sorry y Seed of God", añade la demanda.

The Rolling Stones - Living In A Ghost Town

Los Rolling Stones lanzaron Living in a Ghost Town, una canción con una melodía de blues-rock y con influencias reggae, a finales de abril de 2020, en medio del confinamiento mundial por el COVID-19. Esto hizo de la canción el primer sencillo de los Stones publicado en cuatro años y el primer material original de la banda lanzado desde Doom and Gloom y One More Shot, ambas publicadas en el 2012.

Varias semanas después de su publicación, en mayo de 2020, el tema alcanzaba el puesto número 3 en la lista Hot Rock & Alternative Songs de Billboard. La canción recibió críticas generalmente positivas por parte de los críticos musicales y fue un éxito comercial, apareciendo en más de una docena de listas de ventas y de streaming y, tanto la letra como el videoclip, hacen referencia a la pandemia.

Por el momento, ningún representante de la banda ni los músicos se han pronunciado al respecto.