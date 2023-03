Imposible no pensar en Cristina Pedroche tras ver a Hunter Schafer (‘Euphoria’) en la fiesta de Vanity Fair

Los Premios Oscar no solo nos hacen hablar de cine. Siempre han sido el gran escaparate de la moda y las tendencias marcadas por las grandes firmas. Y si el Dolby Theater de Los Ángeles se convierte en la mejor pasarela, la alfombra de la fiesta de después, la de Vanity Fair, se convierte en el momento de mayor creatividad por el atrevimiento mayor de los invitados.

Una de las mejores pruebas es la que nos ha ofrecido Hunter Schafer, una de las protagonistas de Euphoria. Zendaya ha vuelto a convertirse en una de las grandes ausentes, pero se ha hecho llevadero gracias a su compañera de reparto.

Schafer siempre ha demostrado que en la moda no hay límites y sabe convertir los outfit en verdaderas obras de arte. Y en esta ocasión no ha sido diferente. No ha dudado en apostar por la primera colección de Ludovic De Saint Sernin para Ann Demeulemeester.

Modelo recién sacado de la pasarela ya que fue presentado en París hace escasos días. Se trata de una falda de satén blanca y una única pluma blanca a juego que cubría sus pezones. Minimalismo al máximo en uno de los colores triunfantes de la noche de los Oscar, el blanco.

Parecidos razonables

Y sí, seguro que más de uno ha recordado el look de Cristina Pedroche en la última Nochevieja para dar las campanadas. Ella también llevó una pluma como top que también fue muy comentado. Y es que, si hay algo que tienen en común Hunter y Cristina es ese valor artístico que le dan a la moda.

El valor escultural de sus tops reivindica algo que va más allá de la moda. Son diseños que potencian su sensualidad, pero que, además, suelen ir cargados de mensajes. Zendaya ha encontrado un emoji para comentar el vestido de Hunter: "😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍".

Y si alguien piensa que es demasiado incómodo y que nada más entrar debió cambiarse, se equivoca. Hemos podido ver imágenes del interior que nos permiten comprobar que se movía sin problema. Eso sí, con una torera puesta, que no es cuestión de resfriarse. Está claro que en la moda cada vez está más presente eso de menos es más, y eso incluye el sector beauty. Hemos visto mucha melena suelta y natural en estos posados.

Hunter Schafer en la fiesta post Oscar de Vanity Fair. / Matt Winkelmeyer/VF23/WireImage for Vanity Fair

Una noche para brillar y ella, sin duda, lo hizo.