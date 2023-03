¿Quienes son los colaboradores de Eladio Carrión?: De Bad Bunny a 50 Cent o Lil Wayne

Eladio Carrion ha anunciado probablemente el disco urbano con mejores colaboraciones de los últimos años. El nuevo disco verá la luz el próximo 17 de marzo y se llamará 3MEN2KBRN. El reggaetonero ha contado con los artistas más grandes del género, además, muchos de ellos son ajenos al reggaetón. 50 cent, Lil Wayne, Quavo, Future son iconos del Hip Hop y trap americano y no se les suele ver fluir por estos sonidos. Son auténticos precursores del movimiento rapero norteamericano. Sin lugar a duda,este disco va a ser icónico ya que contará en un mismo proyecto con artistas como Lil Wayne, 50, Future y por otro lado tener también a Bad Bunny o Ñengo Flow. ¿Conocéis bien a todos estos artistas?

Lil Wayne

Lil Wayne es un rapero americano nacido en 1982, uno de los pioneros del sonido actual. Su música desde siempre ha ido abriendo el camino a los artistas. Es un ejemplo para las nuevas generaciones de raperos y sus canciones son atemporales. Ha llevado una vida de drogas y delincuencia que han marcado su vida y sus letras. Además tiene varios hijos con diversas mujeres. Comenzó en la música desde muy pequeño y ha ganado 4 Grammys. Su mayor fama llegó con la saga de discos llamados Carter, que hacen honor a su apellido. Lil Wayne está presente en el track número 2 llamado Gladiator.

Future

Future se dio a conocer por primera vez como miembro del colectivo musical The Dungeon Family. No fue hasta el 16 de abril de 2012, cuando Future debutó exitosamente con el sencillo Tony Montana, tema promocional de su álbum debut Pluto, lanzado un día después. Este álbum de quince canciones, contaría con las colaboraciones de Drake, Snoop Dogg, T.I y R. Kelly. La fama llegó finalmente en abril de 2014, con su segundo álbum Honest, el cual fue un éxito rotundo. En este disco aparece en el track número 4 llamado Mbappe.

LIl Tjay

Lil Tjay es un artista americano nacido en el 2001. Es reconocido por el trap, el rap y el mumble rap. Empezó con la música en el año 2016, publicando su música en SoundCloud. Al año siguiente, lanzó "Resume", una de sus primeras canciones en la plataforma y rápidamente comenzó a difundirse por todo Estados Unidos. No fue hasta su canción Pop Out cuando saltó a la fama internacionalmente. Con este artista publicará el track número 12 Friends.

50 Cent

El rapero americano nació en 1975. Tras dejar el tráfico de drogas para comenzar su carrera como rapero, fue víctima de un tiroteo en el que recibió el impacto de nueve balas durante un incidente en 2000. Saltó a la fama en el 2003 con su disco Get Rich or die Trying que fue más de diez veces platino. Fue apadrinado por Dr. Dre y Eminem que le produjeron y guiaron al principio de su carrera, desde entonces, el resto es historia. En este disco aparece en el track número 5 llamado Si Salimos.

QUAVO

Es un rapero americano nacido en 1991, pasará a la historia por ser uno de los integrantes de MIGOS. Uno de los mejores grupos de rap y precursores del Mumble Rap. Migos fue formado por Offset y el fallecido recientemente Takeoff. La colaboración se llama Peso a Peso.

Estos son los raperos que quizás no conozcas, además contará con estrellas del reggaetón como Bad Bunny o Myke Towers. Empieza ya la cuenta atrás para la publicación del disco, ¿cuál es la canción que más esperas?