Shawn Mendes ha vuelto al estudio: se viene nueva música

Shawn Mendes decidió cortar por lo sano y centrarse en su salud mental el pasado verano. En pleno tour mundial, la estrella canadiense paró su gira por razones médicas, priorizando su bien estar. Aunque sus seguidores y seguidoras se quedaron con el corazón destrozado —ya que no podían ver a su ídolo encima del escenario— entendieron la necesidad del artista de centrarse en lo verdaderamente importante: estar bien.

Durante estos meses, Shawn ha estado alejado de los medios, cuidándose y recuperándose para volver con más fuerza que nunca. De hecho, por primera vez en su carrera, lo hemos visto con el pelo rapado. Una forma de empezar una nueva era.

Ahora, siete meses después de comunicar que tenía que hacer un parón en su carrera, Shawn se ha sincerado en una entrevista para GQ España, hablando sobre cómo ha vivido el último año: “Creo que, como sociedad, nos han enseñado a no pedir ayuda, a ser fuertes y a subir una escalera por nuestra cuenta. Muchas cosas han cambiado desde entonces, aunque para mí lo más importante ha sido comprender que mi verdad es lo más esencial, lo que quiera que sea esa verdad..., porque si alguna vez trato de hacer alguna cosa o de montar un espectáculo siendo algo que no soy, siempre termino sufriendo, me paralizo y eso no sirve de ayuda”.

El artista ha segurado que se siente mucho más cómodo cuando es él mismo encima del escenario:“Considero que soy mucho más útil y genero mucho más impacto cuando vivo mi propia verdad, y creo que eso es lo más difícil que he hecho en mi vida, aunque irónicamente también debería ser lo más fácil".

Unas palabras que demuestran la nueva perspectiva que tiene Shawn sobre su música. Y es que el artista quiere seguir conectando con su público de la forma más fiel.

Se viene nueva música

Pero la gran noticia para los fans de Shawn Mendes viene al final de la entrevista. Y es que la estrella canadiense ya está trabajando en nueva música. Así lo ha confesado: "He estado en el estudio haciendo un poco de música otra vez. Quiero que todo sea muy sencillo ahora mismo y centrarme en el ahora, y si, como hablábamos, puedo seguir siendo auténtico y verdadero hoy, lo más probable es que pueda hacer más cosas en el futuro”.

Aunque tocará esperar, la vuelta de Shawn al estudio es una gran noticia para su fandom, que espera ansioso nueva música de la estrella.