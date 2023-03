Nelly y Kelly Rowland, Gala, Nelly Furtado, Charlie Puth… Esta semana, Máquina del Tiempo muy internacional

Menudo lote de buenas canciones trae esta semana La Máquina del Tiempo, la sección de #Del40al1CocaCola en la que recordamos hits que triunfaron en la lista por estas fechas años atrás. Tiësto y Karol G son los primeros en desfilar por aquí. Su tema a medias, Don’t be shy, llegó al número uno el 5 de marzo de 2022, hace un año. Como curiosidad, podemos contar que era la primera vez que la colombiana cantaba en inglés.

En 2018, How long, del estadounidense Charlie Puth, fue la canción que encabezó la lista el 10 de marzo. Segundo sencillo del álbum Voicenotes, entró en el top diez de ventas en muchos países, incluido España. También de Estados Unidos llegó el número uno del 9 de marzo de 2013, hace diez años: seguía siendo Scream & shout, de will.i.am y Britney Spears, que ya había alcanzado el liderato la semana anterior.

El 8 de marzo de 2008, hace quince años, se aupaba a lo más alto de LOS40 Say it right, de la canadiense Nelly Furtado. Contaba con Timbaland entre sus compositores y productores, y formaba parte de su disco Loose. Estaría dos semanas consecutivas en primera posición, por lo que la semana que viene volveremos a disfrutar de esta gran canción. Y de Nelly Furtado a… Nelly, el rapero, que llegó al número uno el 8 de marzo de 2003, hace veinte años, con Dilemma, junto a la entonces componente de Destiny’s Child Kelly Rowland. Fue uno de esos temas de hip hop que traspasó barreras y caló entre el público del pop.

Algo más cerca nos pilla la última artista que pasa por la sección esta semana. Se trata de la italiana Gala, una de las grandes del dance pop europeo de los noventa con éxitos como el que nos ocupa: Come into my life. Fue número uno de LOS40 el 7 de marzo de 1998, hace veinticinco años. Para su puesta en escena solía acompañarla en este tema el bailaor español Rafael Amargo. Su carrera ha sido desde entonces intermitente, aunque reapareció en 2005 con un single y el 30 de este mes de marzo actúa en la mítica sala Bataclan de París.