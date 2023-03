El momento romántico de Manuel Cortés y Katerina Safarova en ‘Supervivientes’ genera división de opiniones

Entre Manuel Cortés y Katerina Safarova hay algo, eso es incuestionable. Claro que hay que ver qué tipo de relación es la suya. Parece que en la pre convivencia antes de comenzar la gran aventura que es Supervivientes tuvieron tiempo de conocerse y, por lo que se puede deducir de sus palabras, pudo pasar algo entre ellos.

El caso es que es una de las carpetas del programa, aunque no sabemos si prosperará. Fue un obstáculo el hecho de que ella decidiera nominar a su hermana, a Alma Bollo, en la primera gala. Ahí empezó a desconfiar de ella.

Pero la rusa no ceja en su empeño de hacer que lo olvide y la de una nueva oportunidad. Les hemos visto compartir un romántico atardecer en sus respectivas playas, separados por la valla.

Momento de dos

“¿Te pusiste triste cuando me fui?”, le preguntaba ella. “Me extrañó que no dijeras nada”, contestó él. “Estoy en un punto que yo sé que a peor no puede ir, ¿sabes? Entonces, he vuelto con ganas, he vuelto como ilusionada por el concurso. Me hace ilusión estar aquí. También, como nos ha tocado otra playa, todo está mejor. Al menos nos podemos comunicar con vosotros. Es como diferente”, explicaba Kat.

“Hombre, yo me alegro por ti”, le aseguraba su compañero. “Yo creo que esto es como asimilar que esta es tu realidad ahora, disfrutarla, hacerlo lo mejor posible. Disfruto mucho la naturaleza, me gusta escuchar el mar, ver las estrellas”, describía ella.

“Hombre, esto es un paraíso, lo que pasa es que hay calamidades”, corroboraba él. “Aquí las puestas de sol me parecen una locura”, le decía su amiga. Él echaba de menos disfrutarla con una cervecita. Pero no puede quejarse de la compañía. Kat y Manuel contemplaron juntos la bajada del sol, sin duda, uno de los momentos más románticos que puede darles la isla.

Opiniones varias

Luego en plató comentaron esas imágenes y parece que hay varios que coinciden en lo mismo. Hugo Paz, que es amigo de Manuel, asegura que "le está empezando a gustar bastante". Lara Sajen coincidía con él: "Se le ve entregadísimo". Y Ana Luque, que ya vivió la historia de Yulen Pereira y Anabel Pantoja en su edición, también veía química entre ellos: "Aquí hay tomate".

Y mientras, la audiencia está dividida. Los hay que creen en esta pareja. Los que piensan que no es más que una carpeta forzada. Y los que se alegran de que el acercamiento de Kat y Manuel supongo un alejamiento del hijo de Raquel Bollo de Adara Molinero, algo que celebran.

El tiempo dirá si surge, o no, una nueva pareja en Supervivientes.