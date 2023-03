Sting actuará este verano en Bilbao

El músico británico Sting ofrecerá un concierto en Bilbao que tendrá lugar en el Bilbao Arena el próximo 1 de junio, según han anunciado la compañía musical Cherrytree y la promotora Live Nation. Lo hará dentro de su gira My Songs, en la que incluye canciones tanto de su carrera en solitario como con The Police.

Durante la gira, Sting estará acompañado por una banda de rock eléctrico y, para este concierto, el artista invitado será Joe Sumner, cantautor y bajista de la banda Fiction Plane, según han anunciado desde la promotora Last Tour.

Las entradas para este nuevo concierto en España se pondrán adquirir a partir del próximo viernes 17 de marzo.

Conciertos en España

Según el calendario de actuaciones del músico británico en España, el concierto de Bilbao será el primero de su gira, ya que las otras dos actuaciones ya anunciadas tendrán lugar en las Islas Canarias, concretamente en el campo de fútbol de Adeje (Tenerife) el 3 de junio de 2023 y en la Plaza de la Música en Las Palmas de Gran Canaria al día siguiente, el 4 de junio. Los conciertos serán eventos exclusivos y con aforo limitado, según informó la organización en una nota de prensa.

Durante las actuaciones de la gira My Songs, Sting ofrecerá un espectáculo "exuberante y dinámico" donde, como ya hemos mencionado en líneas anteriores, el artista hará un repaso a sus canciones más queridas, escritas a lo largo de toda su carrera musical, tanto con The Police como en solitario, prometiendo ofrecer un show inolvidable para todos los asistentes a esta importante cita.

Tras agotar las entradas para sus espectáculos de seis noches en el Palladium de Londres, My Songs ha sido calificado de "clase magistral" por The Times. Como hemos comentado ya, el músico británico estará acompañado por una banda de rock eléctrico para la interpretación de grandes clásicos como Fields of Gold, Shape of my Heart, Roxanne, Demolition Man, Englishman In New York, Every Breath You Take o Message In A Bottle, entre otros muchos temas.

Sting durante una actuación en el London Palladium en abril del 2022. / Robin Little/Redferns

Una carrera de grandes éxitos

Considerado como uno de los artistas más importantes del mundo, Sting ha recibido diecisiete Premios Grammy, dos Brits, un Globo de Oro, un Emmy, tres nominaciones a los Oscar, una nominación a los Premios Tony, un Billboard Magazine's Century Award y fue elegido Personaje Del Año en 2004 por MusiCares. Además, en diciembre de 2014, Sting recibió el Kennedy Center Honors, uno de los premios culturales más prestigiosos de los Estados Unidos. A lo largo de toda su carrera, ha vendido cerca de 100 millones de álbumes entre The Police y su etapa en solitario.

El músico también es un gran activista, apoyando organizaciones como The Rainforest Fund, Amnesty International y Live Aid. Junto a su mujer Trudie Styler, fundó The Rainforest Fund en 1989 con el fin de proteger las selvas del mundo y los indígenas que viven en ellas. Juntos han organizado hasta diecisiete conciertos benéficos para recaudar fondos y concienciar de los recursos naturales en peligro de extinción. Desde su creación, The Rainforest Fund ha crecido y está presente en más de 20 países.