“Me da algo”: Lola Índigo revoluciona a sus fans con ‘La Santa’

El Dragón de Lola Índigo está cada vez más cerca. La artista dará la bienvenida a esta nueva era musical muy pronto y, aunque no se conozca la fecha de lanzamiento oficial, sus mensajes en las redes y los adelantos que está compartiendo nos indican que no queda mucho.

Sin ir más lejos, este miércoles 15 de marzo ha publicado un avance de La Santa, su nuevo sencillo que llegará este viernes 17 de marzo y que nos mostrará a una Lola totalmente renovada. ¡Comienza la cuenta atrás!

TikTok ha sido la plataforma elegida por la de Granada para compartir unos segundos del videoclip de esta canción, que estará protagonizada por unos sonidos urbanos de lo más pegadizos. Además, las imágenes del vídeo musical tienen el mismo estilismo que el de las fotos que compartió hace unas horas en las que aparece enfundada en una tela blanca.

Sin embargo, también nos ofrece la otra cara de la moneda, cambiando el blanco por el negro y rodeándose de su elenco de bailarinas que se mueven junto a la artista sobre el agua.

La Santa apunta a convertirse en la protagonista de las pistas de baile. Y es que sus ritmos la convierten en una de esas canciones que no puedes sacarte de la cabeza y que acabas tarareando una y otra vez sin control. Como era de esperar, el adelanto de esta canción ha tenido una gran acogida en las redes. Sus fans no han tardado en compartir sus reacciones cargadas de emoción y euforia. "Me muero a la de ya", "Me da algo" y "Madre mía hija padre nuestro que estás en el cielo" son algunos de los comentarios que pueden leerse.

Como mencionamos en líneas anteriores, se desconoce la fecha oficial del estreno de El Dragón, pero lo que sí se sabe es que lo presentará sobre los escenarios los días 6 y 13 de mayo. Por tanto, se rumorea que su lanzamiento está más cerca de lo que imaginamos.

Y tú, ¿tienes ganas de escuchar El Dragón? Comienza la cuenta atrás para la nueva era musical de Lola Índigo.