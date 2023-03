Este jueves tocaba conocer el nombre del segundo expulsado de Supervivientes 2023. Esta semana estaban nominados Diego Pérez y Gema Aldón, de Playa Royale y Sergio Garrido y Artùr Dainese, de Playa Fatal.

El primero en salvarse fue Diego Pérez que, por segunda semana consecutiva era el que salía mejor parado de la ceremonia de salvación de Tierra de nadie. Parece que el ex participante de La isla de las tentaciones tiene mucho apoyo fuera.

Ya en la gala del jueves, la cosa quedaba entre tres hasta que Gema Aldón se convirtió en la siguiente salvada. Eso dejaba la cosa en un duelo: Sergio vs Artùr. Dos supervivientes que han tenido sus diferencias en Playa Fatal porque no coincidían en el método mejor para hacer fuego o en las prioridades de los trabajos.

Segundo expulsado

“La decisión ha estado muy, muy, muy ajustada. Tanto que únicamente hay 500 votos de diferencia. Son muy pocos votos porque ha votado muchísima gente. La decisión ha estado muy reñida, sin embargo, no puedo dilatar más el asunto y tengo que ir con la expulsión”, les decía Jorge Javier Vázquez.

Finalmente, anunciaba que el concursante que sigue en el programa es Sergio Garrido. "Creo que todavía teníamos muchas cosas que haber descubierto, pero también es verdad que a mí personalmente también me está encantando Sergio, con lo cual la duda era muy complicada", decía el presentador tras desvelar el misterio.

"Sergio para mí está siendo un descubrimiento y me está encantando verte semana tras semana en el concurso. Te estoy viendo las manos llenas de picaduras. Viendo los resúmenes me estaba quedando alucinado de las manos cómo las tienes por las picaduras, Sergio", le decía Jorge provocando las lágrimas del paparazzi que no podía evitar emocionarse con sus palabras.

"Es muy duro estar ahí todas las noches sin comer, sin fuego...es muy duro, pero ahí estamos aguantando como jabatos. Muchas gracias por tus palabras, Jorge. Me da mucho ánimo y fuerzas para seguir", aseguraba. Y el presentador no podía añadir más que lo mucho que le gustaba ver a un hombre como Sergio emocionarse en televisión.

El lapsus de Laura Madrueño

Artùr ha puesto rumbo a Playa Olvidada para compartir experiencia de exilio con Jaime Navas, peor antes le ha dejado a su gran amigo Bosco la ventaja de poder dar un voto extra en la nominación. Y se han enterado todos los concursantes de que existe esa localización porque se le ha escapado a Laura Madrueño. Falta de experiencia guardando secretos en Supervivientes. Y claro, en redes no han tardado en comentarlo.

De todas formas, está claro que se lo olían todos.