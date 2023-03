Bizarrap & Shakira, Vicco, Miley Cyrus, Rosalía… ¿Quién será Nº1 este sábado?

Este sábado repasaremos en directo desde el Teatro Pastor Díaz de Viveiro (Lugo) la nueva lista de LOS40, de la que saldrá el número uno del Día del Padre. Progenitores no hay muchos en el chart, pero papás de retoños musicales sí… ¿Llegará alguno al puesto de honor o lo hará alguna mamá con su más reciente alumbramiento sonoro? Pues si repasamos las primeras posiciones actuales, parece más probable esto último, ya que las chicas mandan en el podium: Vicco es líder con Nochentera, Miley Cyrus la secunda con Flowers (ya ha sido tres veces número uno) y Rosalía figura en el tercer puesto con LLYLM. Claro que la medalla de oro también se la podrían colgar Quevedo y Myke Towers (#4), Bizarrap y Shakira (#5) o incluso Karol G, que aún no ha llegado a lo más alto con Cairo y el sábado pasado tuvo su mejor semana (#6).

David Bisbal, feliz papá de tres hijos, sí que puede celebrar el Día del Padre con la entrada en lista de su reciente Ajedrez. El almeriense es uno de los candidatos de la semana; le acompañan en candidatura Sam Ryder con Put the light on me y Marlon con Caos. Una vez realicemos el recuento de apoyos recibidos con el HT #MiVoto40 (que podéis seguir usando) sabremos si el sábado sonarán dentro del chart.

Y como estamos en Galicia, aprovecharemos para recordar a artistas gallegos que tuvieron presencia en la lista, muchas veces de número uno… Eso no quiere decir que no reservemos hueco para La Máquina del Tiempo, presentar nuevos candidatos, repasar la actualidad musical… Y todo lo que cada sábado nos hace líderes de la radio musical del fin de semana. ¡Os esperamos!