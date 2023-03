Muere Bobby Caldwell, cantante de 'What You Won't Do for Love', a los 71 años

El cantautor de soul Bobby Caldwell, conocido por su éxito de 1978, What You Won't Do for Love, falleció el pasado martes, en su casa de Great Meadows, Nueva Jersey, a los 71 años de edad.

La encargada de informar de su fallecimiento ha sido su esposa Mary Caldwell. Lo hizo ayer miércoles a través de la cuenta de Twitter del artista.

"Bobby falleció aquí en casa. Se me ha roto el corazón para siempre. Lo sostenía fuerte en mis brazos cuando nos dejó. Descansa con Dios mi amor", decía el tuit. Según parece, la causa de la muerte habría sido una reacción negativa que el músico tuvo a un antibiótico y que afectó a su salud los pasados seis años. Además, la esposa de Caldwell ha agardecido a todos los que han rezado por su esposo durante todos estos años en los que ha estado enfermo.

Bobby passed away here at home. I held him tight in my arms as he left us. I am forever heartbroken. Thanks to all of you for your many prayers over the years. He had been "FLOXED," it took his health over the last 6 years and 2 months. Rest with God, my Love. -Mary Caldwell — Bobby Caldwell (@bobbycaldwell) March 15, 2023

Robert Hunter Caldwell nació el 15 de abril de 1951 en la ciudad de Nueva York. Criado en Miami, Florida, creció escuchando R&B y soul. Como multiinstrumentista, comenzó a actuar profesionalmente a los 17 años y, antes de comenzar a grabar el que fue su álbum debut homónimo en 1978, fue el guitarrista de Little Richard durante varios años a principios de la década de 1970.

La carrera musical de Bobby se extiende a lo largo de casi cuatro décadas. Su éxito más conocido, What You Won't Do For Love, fue lanzado como el sencillo principal del disco. Escrita a toda prisa por Caldwell en apenas 48 horas, ya que su sello discográfico, TK Records, consideraba que al álbum le faltaba un sencillo potente. La canción, llegó a colocarse en el puesto 9 de la Billboard Hot 100 y ha sido versionada por varios artistas, incluidos Boyz II Men, Michael Bolton y el rapero Tupac Shakur la incluyó en su canción Do For Love, lanzada póstumamente.

Bobby Caldwell "What You Won't Do for Love" Live at Java Jazz Festival 2008

El tema se convirtió en un gran éxito, particularmente entre los oyentes negros estadounidenses, y en un elemento básico del R&B. El éxito de la canción entre los oyentes afroamericanos hizo que la discográfica quisiera ocultar que Caldwell era blanco. Lo hicieron por una cuestión de marketing, por temor a que afectara negativamente las ventas, ya que su música era más comercializable para una audiencia mayoritariamente negra.

A lo largo de su trayectoria profesional, el cantante de ojos azules, como era también conocido Caldwell, se movió libremente entre varios géneros musicales. Exploró el R&B, el reggae, el rock suave y el jazz y grabó más de una docena de álbumes bajo su propio nombre. El último álbum de Caldwell, Cool Uncle, fue publicado en 2015.

Bobby Caldwell, cantante de 'What You Won't Do For Love'. / Ethan Miller/BET/Getty Images for BET

También fue un compositor de gran prestigio. Sus canciones fueron grabadas por Chicago, Neil Diamond o Roberta Flack, entre otros. Además, compuso e interpretó canciones para las películas Back to School, Mac and Me o Salsa. The Next Time I Fall, que escribió con Paul Gordon, se convirtió en un éxito para Peter Cetera y Amy Grant, alcanzando el número 1 en el Billboard Hot 100 en 1986. En 2020, Billboard incluyó la canción en una lista de los 25 las mejores canciones de amor.