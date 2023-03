Snow Patrol anuncia la reedición 20 aniversario de 'Final Straw'

Final Straw fue el tercer disco de la banda británica Snow Patrol y su estreno en una gran discográfica. Compuesto y grabado durante un periodo de descanso del grupo, este trabajo les hizo saltar a la fama internacionalmente, convirtiéndose en una de las bandas británicas más grandes del siglo XXI.

Final Straw, en realidad es donde todo comenzó para el grupo. Impulsado por la balada Run como primer sencillo lanzado y seguido de otros singles como Chocolate, Spitting Games y How to be dead, Final Straw vendió 4 millones de copias en todo el mundo. Nada sería igual para Snow Patrol después de este disco.

Edición 20 aniversario

En el Reino Unido fue publicado en 2003 y en Estados Unidos en 2004. Con motivo del 20 aniversario del disco, acaban de anunciar los detalles de la edición 20 aniversario, con una demo inédita de su épico éxito Chocolate. El álbum se editará en formato 2 CD y digital el 7 de abril, con una edición especial en vinilo doble que estará disponible el 4 de agosto para marcar los 20 años de la salida original del álbum.

Además, la edición de aniversario incluye 23 temas adicionales, incluyendo un montón de demos nuevas, caras B, temas en directo del concierto que la banda realizó en Somerset House en Londres y el tema Tired, que nunca se había editado comercialmente antes.

"Todavía tengo días en los que no me creo todo lo que ha pasado en estos últimos 20 años", escribe el líder de Snow Patrol, Gary Lightbody, en las notas que acompañan la salida de esta edición. "En el fondo, todavía estoy esperando que alguien me toque el hombro y me diga 'no deberías estar aquí'. De muchas maneras, es un regalo que nos han hecho. No nos tomamos a la ligera nada de lo que nos pasó después de sacar este disco".

Junto a los recuerdos de Gary, estas ediciones también incluyen ensayos escritos sobre Final Straw de Jo Whiley, locutora de radio y presentadora de la BBC, y del director de Fiction Records, Jim Chancellor.

Snow Patrol - Chocolate (Official Video)

Chasing Cars

Estas reediciones nos permiten revisitar el disco que lo cambiaría todo para ellos. Sin embargo, a pesar de que con este álbum la banda comienza realmente a tener éxito, su single de 2006, Chasing Cars, extraído del álbum que siguió a Final Straw, Eyes Open, es el que los llevó a la fama, pues es una de las canciones más reconocidas de todos los tiempos, cinco veces platino, con más de 1 millón de escuchas en Spotify y 3 millones de venta combinada.

"Es la canción gracias a la cual seguimos aquí", declaraba hace unos años Gary Lightbody. Pero realmente, cuando la canción cobró una significativa popularidad en Estados Unidos, fue cuando apareció en el episodio final de la segunda temporada de Anatomía de Grey, que se emitió el 15 de mayo de 2006.