Quién es Lasso, el artista venezolano que conquistó a Sebastián Yatra, Miley Cyrus y Raphael

El mundo de la música es tan amplio que, aunque creas conocer a una gran cantidad de artistas, lo cierto es que no conoces a la mitad de la mitad de ellos. En LOS40 Urban queremos profundizar en todas esas voces que crees que nunca has escuchado pero en realidad sí te has cruzado con ella en las redes sociales, las plataformas digitales o la radio.

Una de estas voces es la de Lasso, el artista venezolano que lleva deleitándonos con su talento desde el 2011. Es procedente de Venezuela y con 35 años lleva ya una amplia trayectoria musical de la mano de sonidos como el pop, el pop/rock, la balada y lo urbano.

Su pasión por la música siempre ha estado muy presente, ya que proviene de una familia con raíces artísticas. Ya en 2007, Lasso decidió crear una banda junto a su mejor amigo: Karnavali. Un año más tarde, grabaron su primer disco y entonces el artista se da cuenta de que quiere dedicarse a esto profesionalmente.

No Pares De Bailar es el primer sencillo en solitario que lanzó y que llevó su voz a un público cada vez más amplio. Numerosos lanzamientos después llevaron al artista a actuar como telonero de Miley Cyrus en su concierto en Caracas, y también del mismísimo Raphael. Su pasión y entrega por este arte cautivaron a Sebastián Yatra, que aceptó su invitación de participar en el remix de su hit Ojos Marrones.

Ahora, Lasso ha presentado su cuarto álbum de estudio Eva, que ha llevado a las plataformas este 16 de marzo y que incluye Plástico, el tema que no para de acumular escuchas en las plataformas digitales. "Este es el disco que más he trabajado en mi vida y al que más tiempo le he dedicado", explica el artista.

Con la música siempre de su lado, también hemos visto al venezolano participando en la telenovela Nacer Contigo, a la que puso música con su sencillo Te Veo.

Con esta nueva era musical, Lasso está dispuesto a seguir explorando en su talento y ofreciendo a sus fans una amplia variedad de estilos musicales con los que demuestra ser uno de los artistas más versátiles. Y tú, ¿ya lo habías escuchado?