Maikel Delacalle anuncia colaboración con Quevedo: ¿Se viene ‘Mi Nena Remix’?

"¿Qué quieres hacer?", con esta pregunta y verso de Mi Nena es cómo Maikel Delacalle y Quevedo podrían haberse aliado para, primero, actuar juntos en el pasado concierto del 11 de marzo en Gran Canaria; y, segundo, para colaborar de forma oficial en el remix del mencionado tema.

El tinerfeño y padrino de LOS40 Urban ha publicado en redes sociales un carrusel de fotografías y vídeos junto a su paisano canario, entre otros artistas, como Juseph, Omar Montes y Ovy On The Drums. En la primera imagen se puede leer claramente "Maikel Delacalle x Quevedo", seguido de varios clips desde el Gran Canaria Arena y sus inmediaciones.

Delacalle asitió al primer concierto de la gira DQE para cantar una nueva versión de su canción de 2016 que ya hemos mencionado en las primeras líneas. Miles de fans capturaron su interpretación, llenando TikTok de vídeos sobre el mágico momento que vivieron.

"Bebé me gustas cuando te veo en faldita corta, se nota que eres de las—. Me vio vestido de Lacoste y me guiñó el ojo pero a posta. Ese culito no tiene coste, siempre quise estar con un rockstar", serían algunos de los nuevos versos del remix.

Además de la descripción —la cual reza "11.03.23 parte 2🇮🇨✌️✅—, en uno de los vídeos que ha subido a Instagram se puede ver a Quevedo pronunciar una palabra clave: "Marzo". Por tanto, su colaboración está al caer.

Esta noticia llega apenas siete meses después de que nuestro compañero y locutor Ramsés López le revelara a Maikel que muchos artistas internacionales (y fans) le han reiterado en entrevistas una y otra vez que les gustaría escuchar un feat entre estos dos artistas urbanos, representantes de dos generaciones del movimiento canario tan fructífero del que llevamos siendo testigos hace ya casi una década. ¡Y por fin estamos contando los días para escuchar esa versión estudio de Mi Nena Remix!