Álvaro Morte, más sincero que nunca sobre su diagnóstico de cáncer: “No sabían cuánto me quedaba”

Muy pocas personas familiarizadas con el mundo del cine y la televisión desconocen a Álvaro Morte. El que interpretó a El Profesor en la exitosa serie de Netflix La Casa de Papel se ha llevado los halagos de los más cinéfilos tras algunas participaciones en diversas proyecciones en la gran pantalla.

Aunque él se ha mantenido siempre muy cauto con su vida privada, ahora ha querido compartir uno de los episodios más duros que vivió hace 15 años. Ha sido en una entrevista con Mara Torres en El Faro de Cadena SER donde el actor ha reflexionado sobre el diagnóstico del cáncer que le hicieron hace más de una década. "Me dijeron que me cortaban la pierna o que no sabían cuánto me quedaba", declara.

Los doctores le detecaron un tumor maligno en el muslo izquierdo y la noticia marcó, sin duda, un antes y un después en la vida del actor. "Cuando te dan una noticia de este tipo, te lo puedes tomar de muchas formas. Eres completamente libre de tomártelo como quieras. Tienes todo el derecho a sufrir", ha añadido.

Morte, más sincero que nunca, también ha manifestado su opinión sobre la nueva corriente positiva sobre esta enfermedad. "No estoy nada de acuerdo. Dice que si tú crees que te vas a curar, te curarás, que seguro que vas a ganar la batalla. El enfermo ya tiene bastante con lo que tiene y quien tiene que luchar por salvarlo es el médico. No podemos volcar la responsabilidad de que te cures o no en si estás más o menos animado, o si te lo tomas mejor o peor", reflexiona.

En su caso, decidió tomar una actitud optimista porque, según él, "es la más sana". "No quiero decir que me lo tomara a cachondeo, ni muchísimo menos, pero sí que es verdad que intenté que no me tirara abajo el ánimo", declara. "Las cosas en la vida pasan porque tienen que pasar y la opción es aprender de todo lo que pasa, madurar y gestionar como puedas", concluye.

Álvaro siempre ha estado muy volcado con la lucha para curar esta enfermedad. La Fundación CRIS le dio el Premio VIDA en la Unidad de Terapias Avanzadas del Hospital Universitario de La Paz, reconociendo así tanto su implicación como la superación de su enfermedad.