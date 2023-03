Blas Cantó cuenta la verdad sobre el final de Auryn: “No funcionábamos a nivel personal”

Han pasado siete años desde que los chicos de Auryn tomaron caminos separados. En ese momento, la Boyband más importante de España rompía el corazón a miles de seguidores y seguidoras.

Desde que empezaron a cantar juntos en 2009, Álvaro Gango, Blas Cantó, Carlos Marco, David Lafuente y Dani Fernández recorrieron España con sus canciones. Los chicos sacaron cuatro álbumes de estudio, posicionando tres de ellos como número 1 de ventas. Vamos, que eran todo un fenómeno. A pesar de ello, las diferencias entre los cinco miembros empezaron a salir con los años hasta que decidieron tomar caminos separados.

Ahora, Blas Cantó ha hablado sin pelos en la lengua sobre el final de Auryn. Con los años ya pasados, la perspetiva que da la madurez, y la sinceridad de poder hablar de cualquier cosa, Blas se ha sincerado en el pódcast Animales Humanos sobre el final del grupo:

"Nos metemos en terreno pantanoso porque a nivel profesional yo estaba muy a gusto. Lo que no funcionaba era lo personal", ha empezado diciendo el murciano. Con estas palabras, Blas deja caer que la relación entre los compañeros no era de amistad precisamente, más bien laboral.

"Estábamos más quemados que la pipa de un indio. No éramos una banda, éramos una boyband. Éramos una banda de chicos prefabricadísima con el pelo puesto en el momento perfecto", ha continuado diciendo. El cantante, que lanza su disco El Príncipe el próximo 19 de mayo, ha hecho especial hincapié en que eran una boy band y "no es peyorativo".

Desacuerdo entre los integrantes

Es entonces cuando Blas ha explicado que no todosn los integrantes tenían claro que estaban dentro de una boyband. "No todo el mundo entendía cual era el concepto. Por eso se acabó".

No es la primera vez que Blas habla sobre la separación de Auryn, pero nunca lo habíamos escuchado haciéndolo de forma tan clara. Una forma de entender mejor por qué se disolvió el grupo en aquel momento.

Carlos Marco respondió si habrá reencuentro

Semanas antes de que acudiese Blas Cantó a Animales Humanos, Carlos Marco acudió como invitado. El productor, que también peretenció a Auryn, también habló sobre sus años como integrante de Auryn. Lo primero que hizo fue desvelar que tiene muy buena relación con Blas y con Dani Fernández: "Con los otros dos nada".

Carlos también habló del momento de la ruptura del grupo:

"Había diferencias. Estábamos como número 1 con un single que habíamos sacado con Anastacia. Nuestro representante nos preguntó qué queríamos hacer porque había buen rollo, pero no éramos hermanos, y si queríamos ir en solitario no lo íbamos a poder hacer si fracasábamos. Cuando se rompió el grupo, se le echó mucha culpa a Blas, porque fue el que fue a Tu Cara Me Suena, y a mí, porque fui el primero en sacar un disco. Pero todo fue un pacto. A todos se les ofreció su proyecto individual".

Para ilusión de los fans, Carlos Marco deja una puerta abierta a un reencuentro entre los chicos: "Es absurdo negar que no vaya a pasar".

Sin duda, los chicos de Auryn siguen presentes en nuestras playlists.