U2 publica hoy su nuevo disco: 'Songs of Surrender'

¡Ha llegado el día! Hoy, día de San Patricio, la banda irlandesa U2 publica su nuevo trabajo, Songs of Surrender, su nuevo álbum de estudio.

El concepto de este disco ha sido regrabar sus clásicas canciones desde un punto de vista del siglo XXI. Un recopilatorio de 40 canciones del grupo, pero que han sido "reimaginadas y regrabadas" como nunca antes para reflexionar sobre la transformación de la banda irlandesa y de sus cuatro miembros tras los más de 40 años de trayectoria.

"La música te permite viajar en el tiempo, y sentimos curiosidad por saber cómo sería traer nuestras primeras canciones al presente y darles la oportunidad, o no, de una reinvención del siglo XXI", explicaba hace unos meses The Edge, quién además ha producido el álbum. "Lo que comenzó como un experimento se convirtió rápidamente en una obsesión personal, ya que muchas de nuestras canciones dieron paso a una nueva interpretación. La intimidad reemplazó la urgencia del post punk. Llegaron nuevos tempos, nuevas claves y, en algunos casos, nuevos acordes y nuevas letras. Una gran canción, resulta que es algo indestructible", añadió The Edge sobre el proyecto.

Así, en Songs Of Surrender, vamos a revivir algunas de las canciones más célebres, como With Or Without You, One, Beautiful Day, Sunday Bloody Sunday o Invisible, pero con una interpretación renovada, cada una de las cuales ha sido registrada de manera completamente nueva, con arreglos inéditos y, en algunos casos, letras modificadas. Los 40 temas se presentan en cuatro álbumes separados, cada uno bajo el nombre de un miembro de la banda.

El álbum fue anunciado después de que su guitarrista The Edge enviara a 40 fans una carta en la que sugería que la banda estaba trabajando en un nuevo proyecto. En ella, el músico recordaba que muchas de las canciones más conocidas de U2 "fueron escritas y grabadas cuando éramos unos chavales", por lo que han cambiado con el paso de los años hasta "significar algo bastante diferente ahora para nosotros".

Portada de 'Songs of Surrender' / Imagen promocional

Un proyecto de colaboración único

Además, con motivo del lanzamiento de Songs Of Surrender, Island Records e Interscope han dado a conocer hoy los detalles de U2SOS40, un proyecto de colaboración único en el que 40 artistas y creadores de todo el mundo han sido invitados a realizar una pieza de 60 segundos, cada una con la banda sonora de una canción de U2 regrabada.

El resultado son 40 nuevas interpretaciones visuales de la música de U2 (40 historias de 40 creadores) para conmemorar el lanzamiento de Songs Of Surrender. Entre estos artistas figuran Tanima Mehrotra, Ben Elias, Alana O'Herlihy o Yanya Yatsuk, entre muchos otros.

Documental de U2

Coincidiendo con el lanzamiento de este nuevo trabajo de la banda de Bono, la plataforma Disney+ estrena hoy el documental Bono & The Edge: A Sort Of Homecoming, con David Letterman. La película muestra al conocido presentador estadounidense, que, en su primera visita a la capital irlandesa, pasará buenos ratos con Bono y The Edge, vivirá la experiencia de Dublín y además se unirá a los dos músicos de U2 en un concierto único y distinto a los que han hecho anteriormente.