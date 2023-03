La madre de Dani Martín, la primera en ganar un Premio Dial 2023 a “la madre que le parió”

"Puede parecer un premio de viejo pero yo me encuentro más joven que nunca. Me van a tener que dar otro premio a la trayectoria dentro de 20 años". Con estas palabras Dani Martín arrancó una cerrada ovación en el Auditorio de Santa Cruz de Tenerife tras recibir el Premio Dial 2023 a su trayectoria. Un galardón que tuvo un componente emotivo enorme.

Porque no todos los días uno recibe palabras desde el corazón de nombres como Alejandro Sanz, Fernando Torres, Aitana, Rulo, Iván Ferreiro, Leiva, Camilo, Ginebras y Marta Etura. Y porque no todos los días uno gana un galardón junto a su madre para celebrarlo juntos.

"Viva la madre que te parió" dijo Iván Ferreiro, ex líder de Los Piratas. Y Carmen hizo acto de presencia como buena madre para recordarle a su hijo lo orgullosa que está de él. Nada como el amor de una madre y miles de espectadores al borde de la lágrima.

Solo la aparición de su madre pudo evitar que se echara a llorar porque su desparpajo y su propio premio le sacó la sonrisa que ya había mostrado cuando empezó con los agradecimientos de su Premio Dial 2023: "Quería agradecer este premio, me acabo de emocionar mientras esperaba escuchando a Sidecars y a Luz Casal... Porque yo vengo de eso. Me hace mucha ilusión que en estos premios nos acordemos de donde venimos, que es de la música, de nuestras raíces y de lo que hizo en su día que me animara a hacer música. Estoy feliz de que haya muchos compañeros con los que estuve hace tiempo. Hoy comiendo con Estopa con quienes hace 23 años estuvimos tocando aquí en Tenerife. Si a mi persona le hubieran dicho que 23 años después estaría con ellos aquí recogiendo un premio tan importante que brindo a todos mis compañeros...".

Un largo viaje que recorrimos juntos primero junto a El Canto del Loco y ahora en solitario: "Quiero dedicárselo a toda la gente que se ha metido a hacer música, a hacer rock; también a mi compañía y a las compañías que se meten a hacer música sin importar los resultados; a todo el público que compra tickets y que viene para que nos emocionemos y sobre todo quiero dar las gracias a las canciones que son las que nos han traído, al menos a mí, hasta aquí. Cuando compráis un ticket, también son las que os hacen venir a vernos aunque estemos más gordos o delgados, y que nos hacen que nos volvamos a ver. Gracias a Cadena Dial por ser mi casa durante 23 años. Gracias al grupo PRISA. Gracias a Canarias por tanto amor. Gracias a Isidro por ser mi amigo" concluyó en su discurso