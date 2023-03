Belén Aguilera y Pimp Flaco se unen en 'PAS', su última colaboración

Belén Aguilera nos lo deja claro desde el principio para que no haya dudas: "La persona PAS es como una persona que es muy sensible. O sea, son las siglas de Persona Altamente Sensible". Así se llama su colaboración con Pimp Flaco, que anunciaba por sorpresa a principios de semana como el segundo adelanto de su nuevo EP, Metanoia, que se estrenará solo en formato digital durante el mes de junio.

Una canción en la que la catalana sigue explorando nuevos sonidos, llenos de tintes electrónicos, para hacernos testigos de una etapa de cambio personal que ha atravesado en los últimos meses. Si en Galgo la cantante hablaba de la falta de inspiración, de sentirse perdida y de la presión constante por intentar destacar dentro de la industria musical ("aguanto la paliza pa mostrar que valgo"), en PAS sale del armario como Persona Altamente Sensible para abrirnos una nueva ventana a su vida.

"No he dejado de fumar ni lo he intentado. No es ganar o fracasar, es más complicado. No e smás que tú quien está diagnosticado, para una persona PAS es demasiado. Tú todo lo sientes más, ve con cuidado, para una persona PAS es demasiado" podemos escuchar en el primer estribillo de la canción, con una segunda estrofa en la que Pimp Flaco nos da las claves para identificarnos como personas altamente sensibles: "tu cabeza da vueltas que parece un compás, lo bueno y lo malo todo lo sientes más [...] vas en un avión que nadie pilota".

El videoclip, por su parte, ha sido producido por Take A Nap y dirigido por Eduardo Montes, responsables de otros videoclips del panorama nacional como Tiro al aire de Samuraï o Cuestión de suerte y Todo lamento de Natalia Lacunza.

Tal y como la propia Belén Aguilera avanzaba hace un par de días, el vídeo se ha grabado con la cantante sobre un chroma verde en el que se han intercalado diferentes fondos: la jungla, las profundidades del mar o los fondos de pantalla y los efectos del Windows XP han sido algunos de los protagonistas en los que no han faltado referencias a sus eras pasadas y presentes. La figura de un camaleón (en referencia a su lead single de SUPERPOP) y la aparición de dos galgos (una chica sutil), parecen conectar estos dos momentos musicales donde la catalana se encuentra en plena experimentación: entre su segundo disco y su tercero tiene que haber primero un paso intermedio, un EP que marque la transición de la evolución sonora de la artista.

Lamentablemente Pimp Flaco no aparece en el videoclip de PAS y es que, tal y como se indica en los créditos del videoclip, no pudo ir al rodaje porque es una persona PAS. Entendemos y respetamos su decisión. Lo que está claro es que, presentes o no en la pantalla, Belén Aguilera y Pimp Flaco se han marcado un auténtico temazo. ¿Qué más sorpresas guarda bajo la manga nuestra chica del piano?