Daniel Sabater da comienzo a su nueva era con el lanzamiento de 'CABI'

El 16 de septiembre del año pasado, Daniel Sabater cumplía el sueño de lanzar su primer disco al mercado: 11 canciones formaban parte de ya se me pasará, un álbum debut en el que el compositor, productor y cantante murciano buscaba su propio sonido apoyado en las bases del pop alternativo y la música urbana.

Seis meses después, Daniel Sabater cambia su tinte del pelo y abandona las minúsculas que siempre han caracterizado a los títulos de sus canciones y proyectos para enseñarnos CABI con mayúsculas. El primer avance que una nueva etapa musical de la que se siente verdaderamente orgulloso. Así lo compartía con sus fans hace escasas ahora a través de su perfil de Twitter:

"Desde que empecé en la música cada vez que sacaba una canción la sacaba estando ya un poco cansado de ella porque siempre he ido experimentando y aprendiendo y pensando ya en lo siguiente, pero con este tema es de las primeras veces que, en su release, me sigo sintiendo ilusionado y conectado. Siento que este proyecto nuevo está empezando a sonar más a mí, estoy disfrutando más y espero que se note. Espero que os guste esta etapa, va con mucho amor".

Una canción que, quienes se hayan acercado a su último último concierto en Murcia, ya habrán podido escuchar en directo, ya que aprovechaba para hacer este regalo a los asistentes de su gira.

"Deja de llamarme, no voy a buscarte ni voy a pedirte un cabi. No quiero ni verte, ten muy buena suerte pero no te acerques a mí" canta entre susurros el artista en los primeros segundos del tema, antes de que romper con las guitarras eléctricas y las baterías. Y es que esta canción nos habla de una despedida de una relación terminada, de una persona que se quiere dejar atrás mientras el artista sigue explorando el género del pop rock.

En cuanto al videoclip, que parte de una idea original suya y ha sido dirigido por Sergio So So, podemos ver al cantante en medio de una operación a corazón abierto que parece haber salido mal: los médicos y enfermeras entran en pánico a su alrededor mientras él continúa tumbado en la camilla de operaciones. Sin embargo, el vídeo termina con el cantante metido en un cabi y el corazón en las manos. ¿Será el desamor uno de los temas principales de su más que probable segundo disco? Todavía es pronto para saberlo.