Emilia, sobre su próximo disco: “Quiero mostrar que puedo ser versátil haciendo varios géneros”

Para Emilia —y al contrario de lo que pueda preguntarse Chayanne—, no hace falta ser torero para poner el alma en el ruedo. La cantante argentina ha vuelto a nuestro país para pisar Las Ventas y ofrecer a sus fans españoles un show inolvidable, en el que ha prometido muchas sorpresas y varios invitados.

Aprovechando su visita a la capital, en LOS40 hemos concertado un encuentro muy especial para preguntarle por su próximo proyecto discográfico después de Tú crees en mí?; hacer un repaso por las colaboraciones que ha lanzado en el último año; y conocer un poco más su pasión por la moda, una faceta muy presente en su día a día como artista.

La inspiración detrás de su segundo disco

El futuro álbum de Emilia estará centrado en "la música de la época de los 90 y de los 2000, que es la música que me ha inspirado toda la vida, la que crecí escuchando". "Estoy experimentando y saliendo de mi zona de confort para brindarle al público algo distinto y mostrar artísticamente que puedo ser versátil; cantar, rapear y hacer varios géneros en los que también me siento cómoda", ha añadido.

La joven ha admitido que aún no tiene una fecha de publicación fijada en el calendario para este nuevo trabajo, porque lo principal para ella es divertirse durante el proceso sin prisa pero sin pausa. "No me siento presionada. Para mí la música tiene que ser disfruta, una forma de expresión y de contar historias. Quiero realmente pensar el concepto, pero la idea sí que es lanzarlo este año", ha comentado.

Su colaboración soñada y su posible Bzrp Music Sessions

En los últimos meses, Emilia se ha sumado a varias colaboraciones: Quién de los dos, con Miranda! o Tu Recuerdo, con Wisin y Lyanno, entre otras. Con su participación en estas dos, ha cumplido un verdadero sueño y ha sido todo un honor. La primera le ha permitido dar una segunda vida a una balada que le encanta desde que era pequeña, de un artista que ha marcado su infancia; y la segunda ha supuesto un antes y un después en su carrera.

"Bizarrap ha cambiado la escena y ojalá algún día se pueda dar (su Bzrp Music Sessions), pero no es algo que persiga. Si surge, me encantaría. Disfruto de sus logros, de su amistad y de su éxito, por supuesto", ha aclarado sobre su posible tema junto a Biza.

Aunque lo ve lejano, el featuring por excelencia con el que sueña Emilia en este momento es con "la Rosalía, que me vuela la cabeza. Está a otro nivel, pero siento que ha cambiado la música. La admiro demasiado y espero que algún día se pueda lograr".

Si quieres conocer todo lo que nos ha contado Emilia en LOS40... ¡DALE AL PLAY!