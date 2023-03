Paula Gonu, duramente criticada por un comentario sobre el acento andaluz de Illojuan: “El 70% ni le entiende”

JAMÁS he dicho eso. Habría que ser imbécil. No lo soy tanto. Litrlmente dije que pra mí Illojuan es el top creador de contenido pq entretiene sin súper producciones, dsd su casa. Lo otro iba por un cntxto anterior, dnd decía q le ven hasta latinos que no han odio ese acnto nunca https://t.co/J13KuxBACZ