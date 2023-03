Paula Gonu pide perdón tras ser duramente criticada por su comentario sobre el acento andaluz

En apenas 24 horas, Paula Gonu se ha convertido en el centro de la polémica en redes sociales. Para ponernos en antecedentes, todo viene a raíz de un clip que un usuario había rescatado de una entrevista en el que la influencer comenta el éxito del streamer Illojuan y hace algunos comentarios acerca de su acento andaluz.

"El mérito que tiene ser una persona llamada Illojuan, desde su puta casa, y tener a 40K personas viendo cómo hablas en andaluz, y seguro que el 70% ni le entienden... Eso tiene un puto mérito... y cada día lo mismo... Heavy, o sea, para mí eso tiene mucho mérito", se escucha en el vídeo.

EL COMENTARIO DEL HORROR 😡 Paula Gonu en la mira de toda España, la lía con Andalucía por mofarse de la tonada del streamer IlloJuan pic.twitter.com/hhyTQei2jc — Cotilleo España (@FansDelShow1) March 19, 2023

Unas palabras que, a juzgar por la propia Paula Gonu que ha tenido que salir a defenderse, están sacadas de contexto: "JAMÁS he dicho eso. Habría que ser imbécil, no lo soy tanto. Literalmente dije que para mí Illojuan es el top creador de contenido porque entretiene sin súper producciones", explicaba. Sin embargo, ni aún con esas, la catalana se ha librado de recibir todo tipo comentarios, sobre todo, por los andaluces que se han sentido atacados.

Paula Gonu pide perdón

Esto ha hecho que la influencer tome cartas en el asunto y se siente delante de la cámara para, una vez más, volver a aclarar todo lo que ha sucedido: "Me estoy dirigiendo básicamente a mis seguidores andaluces y en concreto a todos los andaluces, los que me siguen y los que no" empezaba diciendo.

La joven no ha querido que pasasen ni diez segundos de vídeo para pedir "perdón si peros" por no haberse "expresado mejor en el directo de hace dos días" y dar por hecho que sus palabras se iban a entender cuando le preguntaban. La Gonu ha querido recoger tal cual sus palabras para ver dónde estaba el fallo:

"Me pregunta que para mí cual es el mejor creador de contenido de los últimos meses y yo respondo que para mí es Illojuan por el mérito que tiene (...) Entreteniendo a un porcentaje muy alto de personas que ni siquiera deben entenderle por hablar andaluz", recordaba y asumiendo que son unas palabras que se pueden malinterpretar.

Es por ello que ha vuelto a explicar qué quería concretamente: "No me estaba refiriendo al acento andaluz, me refería a las expresiones que por ser andaluz utiliza Illojuan y las cuales le caracterizan muchísimo y que su audiencia (...) las ven y se ríen con él", manifestaba. "No quise decir que los españoles no le entendiesen", recalcaba.

No obstante, la influencer ha querido reconocer su error porque quizás haya muchas personas que no siguen su contenido y no entienden su humor y, además, ha reconocido que no fue consciente de que los andaluces "están cansados de ese hazmerreír" y que como mucho de sus seguidores le han dicho, de ahí viene el revuelo