Día de padre: ranking del peor al mejor padre de las series

Este domingo, 19 de marzo, es el Día del Padre y muchos son los que se acuerdan de las bondades de sus progenitores. Pero... ¿y los que no han estado tan acertados?

La ficción siempre es un buen reflejo de la realidad (a veces con extremos y otras, la realidad siempre la supera) pero gracias a las series hemos conocido a grandes padres que todos querríamos tener y otros que no desearíamos ni a nuestro peor enemigo.

Por lo que, a continuación, hacemos ranking del peor, al mejor padre que nos ha dado la televisión, ¿estás de acuerdo?

10- Frank Gallagher de 'Shameless'

Pero si existe un padre con el que nunca querríamos habernos criado ese es Frank Gallagher que, además, se ha reproducido demasiado. Padre de hasta seis criaturas, ha llegado hasta a ofrecerles drogas, abandonarles y tratarles como basura. Y es que él es alcoholico, agresivo e impredecible... lo menos recomendable para tener cerca (y no solo como padre).

9- Don Draper de 'Mad Men'

Don Draper también es un orgulloso padre alcohólico pero con clase, no como el anterior. Tiene un estilo, dinero y elegancia que engaña. Podrías quererlo como padre de tus hijos pero la realidad es que lo mejor es que no lo sea. Es un hombre totalmente ausente de sus funciones paternales. No le interesan nada. De hecho, él desearía ser un hombre solitario toda la vida.

8- Walter White de 'Breaking Bad'

Otro padre egoísta donde los haya era Walter White que, aunque la excusa para convertirse en uno de los mayores traficantes de la ficción era dejar un legado a sus hijos, la realidad es que eso les hizo vivir la peor de las pesadillas. Por lo que empezó siendo un padre ejemplar, para acabar deseando que desapareciera de sus vidas.

7- Tony Soprano de 'Los Soprano'

El caso de Tony Soprano es curioso porque, aunque sí está presente tanto en los malos y buenos momentos de sus hijos. Siendo un padre orgulloso de serlo y disfrutón (sobre todo con Meadow, no tanto con Anthony), la realidad es que el ejemplo que les daba siendo el jefe de la mafia no era para nada sano.

6- Homer Simpson de 'Los Simpson'

Homer podría parecer un buen padre desde el exterior: al estar presente en la vida de sus hijos y aparecer por casa. Pero más allá de eso tampoco hace. Suele pensar antes en lo que le apetece, más que en lo que es correcto como ejemplo a seguir, y como ser humano. Siempre antepone su bienestar y pocas veces se preocupa por las responsabilidades de Lisa, Bart y Maggie.

5- Diego Serrano en 'Los Serrano'

La mítica escena de Diego como padre es la que castigaba a sus hijos con la escobilla del vater. Algo que ahora presenciaríamos horrorizados, pero que en esa época provocaba la risa. No es tan grave comparado a las drogas, mafias y ausencias de los anteriores, pero tampoco es lo ideal para un niño.

4 - Mitchel y Cameron de 'Modern Family'

La cosa mejora con Mitchel y Cameron ante la crianza de Lily, una hija adoptada que fue tan deseada que logra vivir en un ambiente sano y estable. Sus padres tienen defectos como todo el mundo, pero las virtudes los superan. Y más aún, porque siempre anteponen el bienestar de su hija.

3 y 2- El tío Phil de El Príncipe de 'Bel Air' y Joel de 'The Last of Us'

Tanto el tío Phil para Will, como Joel para Ellie son el ejemplo perfecto de la conocida frase que dice "un padre no es el que engendra sino el que cría". Y es que ambos ejercen una figura sana, alegre, que pone límites, que les da estabilidad y seguridad a los niños que les rodean. Más allá de si llevan su sangre o no.

1- Ned Stark de 'Juego de tronos'

El ejemplo de padre perfecto es el que nos dejó Ned Stark: familiar, cariñoso, presente en sus vidas, dándoles confianza en ellos mismos, subrayando sus fortalezas y creando una unión entre todos.

Quizá con una moral algo más liviana les hubiera permitido disfrutar más de su padre, pero hasta eso les dejó como ejemplo.